Matteo Salvini a Telelombardia észak-olasz csatornán kommentálta a magyarországi parlamenti választásokat.
Matteo Salvini: A magyarországi választás a demokrácia jele
Demokráciában, ahogyan Magyarországon is láttuk, az emberek szavaznak, és az egyik fél győz, a másik veszít – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn.
Később a Liga közleményben tudatta:
aki szavaz, annak mindig igaza van, Orbán leckét adott demokráciából.
A párt szerint a magyar választók egyértelmű választást hoztak, és döntésüket tiszteletben kell tartani.
A Liga ölelést és köszönetet küld „barátunknak, Orbán Viktornak, igazi patriótának, és jó munkát kívánunk annak, aki miután több mint húsz évig legszorosabb munkatársai között volt, most megnyerte a választásokat”.
A Liga hozzátette: a baloldal éveken át úgy festette le Brüsszelben Orbánt, mint „diktátort, autokratát, a jogok és a szabadság fenyegetőjét: az azonban, ahogyan elfogadta az eredményt, tényekkel cáfolja propagandájukat, és ismételten leckét ad nekik demokráciából”.
Borítókép: Orbán Viktor, Geert Wilders, Marine Le Pen és Matteo Salvini (Fotó: AFP)
