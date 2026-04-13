Matteo Salvini: A magyarországi választás a demokrácia jele

Demokráciában, ahogyan Magyarországon is láttuk, az emberek szavaznak, és az egyik fél győz, a másik veszít – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 11:07
Orbán Viktor, Geert Wilders, Marine Le Pen és Matteo Salvini (Fotó: AFP)
Matteo Salvini a Telelombardia észak-olasz csatornán kommentálta a magyarországi parlamenti választásokat.

Később a Liga közleményben tudatta: 

aki szavaz, annak mindig igaza van, Orbán leckét adott demokráciából.

A párt szerint a magyar választók egyértelmű választást hoztak, és döntésüket tiszteletben kell tartani.

A Liga ölelést és köszönetet küld „barátunknak, Orbán Viktornak, igazi patriótának, és jó munkát kívánunk annak, aki miután több mint húsz évig legszorosabb munkatársai között volt, most megnyerte a választásokat”.

A Liga hozzátette: a baloldal éveken át úgy festette le Brüsszelben Orbánt, mint „diktátort, autokratát, a jogok és a szabadság fenyegetőjét: az azonban, ahogyan elfogadta az eredményt, tényekkel cáfolja propagandájukat, és ismételten leckét ad nekik demokráciából”.

Borítókép: Orbán Viktor, Geert Wilders, Marine Le Pen és Matteo Salvini (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
