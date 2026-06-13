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termékvisszahívásLidl Magyarországbaktérium

Ezt a szalámit ne egye meg, veszélyes baktériumokat tartalmaz

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Veszélyes baktérium jelenléte miatt fogyasztói visszahívást rendelt el hatóság, az érintett termék a Lidl Magyarország a Dulano Artländer szelet 240 grammos szalámija. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint nem zárható ki ártalmas baktériumok jelenléte az érintett tételben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 10:13
A termékvisszahívást a Lidl rendelte el. Fotó: Lang Róbert
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