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Több mint ezer bevándorló vízumkérelmét érintheti a brit nyelvvizsgabotrány

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Csaknem egymillió fontos bírságot szabtak ki egy brit nyelvvizsgaközpontra, miután kiderült, hogy egy informatikai hiba következtében több mint hatvanezer vizsgázó a tényleges teljesítményénél kedvezőbb eredményt kapott. A hatósági vizsgálat szerint az érintettek között egészségügyi dolgozók és hallgatók is voltak, ezért felmerült annak lehetősége, hogy egyesek a vízumhoz előírt nyelvi követelmények teljesítése nélkül juthattak munkavállalási engedélyhez.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 10:21
Két éven keresztül nem vette észre a nyelvvizsgaközpont a hibát Forrás: AFP
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A brit lap által feltárt ügy szerint egészségügyi alkalmazottak, egyetemi hallgatók és más bevándorlók is kaphattak munkavállalási vízumot annak ellenére, hogy erre valójában nem lettek volna jogosultak. Az angliai vizsgák és képesítések felügyeletét ellátó Ofqual vizsgálata szerint 2023 augusztusa és 2025 szeptembere között összesen 93 865 nyelvvizsgát értékeltek hibásan.

A problémát az okozta, hogy a hallás utáni szövegértési és az olvasási feladatokat egy számítógépes rendszer pontozta. Az esetek körülbelül egyharmadában a téves értékelés nem módosította a végső minősítést, ugyanakkor 62 794 vizsgázó a tényleges teljesítményénél jobb eredményt kapott.

Az Ofqual tájékoztatása szerint az érintettek közül 1108-an a Secure English nyelvvizsgát teljesítették, amelyet az Egyesült Királyság bevándorlási hatósága a vízumkiadás egyik feltételeként ír elő. Arról ugyanakkor nincs pontos adat, hogy közülük hányan buktak volna el a vizsgán. A Cambridge English elismerte a szabálytalanságot, és közölte, hogy 2025 szeptemberében azonosította a hibát, majd értesítette az Ofqualt. A szervezet azóta több mint hatmillió fontot fordított a probléma megszüntetésére, az érintettek kompenzálására, valamint olyan intézkedésekre, amelyekkel a jövőben hasonló esetek elkerülhetők lesznek.

Borítókép: Két éven keresztül nem vette észre a nyelvvizsgaközpont a hibát (Fotó: AFP)

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