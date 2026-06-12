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Sokat sejtető csend: az Európai Bizottság napok óta képtelen válaszolni lapunknak arra, mi a garancia, hogy Magyarországnak nem kell befogadnia migránsokat

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Miközben már hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma, az Európai Bizottság három nap elteltével sem adott választ arra a kérdésünkre, tud-e garanciát vállalni arra, hogy Magyarországnak a jövőben nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia. A bizottság emellett arra sem válaszolt, pontosan milyen kötelezettségek hárulnak Magyarországra a paktum alapján, noha a megkeresés kézhezvételét korábban visszaigazolta. Magyar Pétert közben Brüsszel buktatta le a migrációs paktum kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 13:33
Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
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Többek között azt kérdeztük a bizottságtól, hogy:

Tudják-e garantálni, hogy a migrációs paktum életbe lépése után Magyarországnak a jövőben nem kell sem befogadnia, sem elszállásolnia migránsokat határozott vagy határozatlan időre?

Erre a kérdésre kifejezetten egyértelmű választ kértünk, hiszen ez egy eldöntendő kérdés. Három nap elteltével sem érkezett válasz, ezért azt kell hinnünk, hogy az Európai Bizottság sem tudja garantálni, hogy nem kell migránsokat befogadni vagy elszállásolni. Ez azért is érdekes, mert Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, megkerülte ugyanakkor a legális migránsok kérdését. Ha Brüsszel sem tud egyértelmű garanciát adni erre, akkor felmerül a kérdés: mire alapozza ezt a kategorikus kijelentést a magyar miniszterelnök. 

Arra is választ kértünk:

Pontosan milyen kötelezettségeket vállalt Magyarország a paktummal? 

Az Európai Bizottság visszaigazolta a megkeresésünket, és arra is rákérdezett, milyen határidővel várjuk a választ. A kért egy-két nap azonban már eltelt. 

Válasz továbbra sincs.

Nehéz megérteni, mi indokolja ezt a késlekedést. A feltett kérdések nem vonatkoztak bonyolult jogi fejtegetésekre, hiszen Brüsszel szerint mindenkire ugyanúgy érvényesek a szabályok.

Jelenleg tehát továbbra sem világos, hogy az Európai Bizottság tud-e garanciát adni arra, hogy Magyarországnak nem kell migránsokat befogadnia vagy elszállásolnia a paktum alapján, ahogy az sem, hogy Brüsszel szerint pontosan milyen kötelezettségek terhelik Magyarországot az új szabályozás következtében.

Magyar Péter és a brüsszeli testület is sunnyog a kérdésben.

A magyar miniszterelnököt lebuktatták 

A Magyar Nemzet korábban Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos nyilatkozatára hívta fel a figyelmet. Sokat elmond ugyanis az is, hogy a biztos ugyanis arról beszélt, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a migrációs paktum végrehajtása között kapcsolat van, illetve méltatta az új magyar kormány konstruktív hozzáállását.

A nyilatkozat ugyanakkor nem tért ki arra, hogy Magyarország pontosan milyen kötelezettségeket vállalt a paktummal kapcsolatban, és arra sem adott választ, milyen konkrét következményekkel járhat a szabályozás végrehajtása. 

Így továbbra is nyitott kérdés maradt, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között született megállapodás pontosan milyen vállalásokat tartalmaz, illetve milyen kötelezettségek hárulnak Magyarországra a migrációs paktum alkalmazásával összefüggésben.

Ahogy az is rejtélyes marad egyelőre, mit és miért kell ennyire titkolni.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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