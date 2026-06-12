Sokat sejtető csend: az Európai Bizottság napok óta képtelen válaszolni lapunknak arra, mi a garancia, hogy Magyarországnak nem kell befogadnia migránsokat

Többek között azt kérdeztük a bizottságtól, hogy:

Tudják-e garantálni, hogy a migrációs paktum életbe lépése után Magyarországnak a jövőben nem kell sem befogadnia, sem elszállásolnia migránsokat határozott vagy határozatlan időre?

Erre a kérdésre kifejezetten egyértelmű választ kértünk, hiszen ez egy eldöntendő kérdés. Három nap elteltével sem érkezett válasz, ezért azt kell hinnünk, hogy az Európai Bizottság sem tudja garantálni, hogy nem kell migránsokat befogadni vagy elszállásolni. Ez azért is érdekes, mert Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, megkerülte ugyanakkor a legális migránsok kérdését. Ha Brüsszel sem tud egyértelmű garanciát adni erre, akkor felmerül a kérdés: mire alapozza ezt a kategorikus kijelentést a magyar miniszterelnök.

Arra is választ kértünk:

Pontosan milyen kötelezettségeket vállalt Magyarország a paktummal?

Az Európai Bizottság visszaigazolta a megkeresésünket, és arra is rákérdezett, milyen határidővel várjuk a választ. A kért egy-két nap azonban már eltelt.