Brüsszel buktatta le a migrációs paktum ügyében sunnyogó Magyar Pétert

Magnus Brunner üzenetét tehát nehéz lenne félreérteni, már csak azért is, mert ugyanezen nyilatkozatában elégedettségének adott hangot az új magyar kormány kapcsán. „Úgy gondolom, hogy az új kormány nagyon konstruktív. A mi feladatunk az, hogy elmagyarázzuk a paktum Magyarország számára biztosított előnyeit, és ezeket láthatóvá tegyük politikai szinten is” – fogalmazott.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Magyar Péter egyik első útja Brüsszelbe vezetett, ahol sikerült politikai megállapodást kötnie az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel a Magyarországnak járó források kapcsán.