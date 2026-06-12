Magyar PéterBrüsszelmigrációs paktum

Brüsszel buktatta le a migrációs paktum ügyében sunnyogó Magyar Pétert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Habár a magyar miniszterelnök következetesen próbálja bagatellizálni a témát, pénteken életbe lépett a migrációs paktum, amit minden jel szerint hazánk is végrehajt majd. Habár már sejthető volt, hogy a magyar miniszterelnök és Brüsszel politikai megállapodásának része volt a paktum végrehajtása is, végül Magnus Brunner migrációért felelős biztos buktatta le a kormányfőt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 8:58
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magnus Brunner üzenetét tehát nehéz lenne félreérteni, már csak azért is, mert ugyanezen nyilatkozatában elégedettségének adott hangot az új magyar kormány kapcsán. „Úgy gondolom, hogy az új kormány nagyon konstruktív. A mi feladatunk az, hogy elmagyarázzuk a paktum Magyarország számára biztosított előnyeit, és ezeket láthatóvá tegyük politikai szinten is” – fogalmazott. 

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Magyar Péter egyik első útja Brüsszelbe vezetett, ahol sikerült politikai megállapodást kötnie az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel a Magyarországnak járó források kapcsán. 

Azt azonban sem az Európai Bizottság, sem pedig Magyar Péter nem árulta el pontosan, hogy a pénzekért cserébe hazánk milyen intézkedéseket vállalt. 

Nem sokkal a megbeszélések után a Fidesz és Orbán Viktor felszólította a magyar miniszterelnököt, hogy határozottan jelentse ki, hazánk nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. 

Magyar Péter ennek kapcsán azonban arról beszélt, hogy hazánkban továbbra sem lesznek illegális bevándorlók, megkerülve a legális migránsok kérdését. 

Tehát habár Magyar Péter korábban tagadta, azonban Magnus Brunner nyilatkozata egyértelművé tette, hogy hazánk mire mondott igent a pénzekért cserébe. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

add-square Migrációs paktum

Életbe lépett a migrációs paktum – komoly terhek várhatnak Magyarországra

Migrációs paktum 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu