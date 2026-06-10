Brüsszel új migránspolitikája több sebből vérzik

Az uniós nagykövetek várhatóan szerdán hagyják jóvá azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az uniós terület elhagyására kötelezett személyeket úgynevezett visszatérési központokba szállítsák.

A döntés egy szélesebb migrációs reformcsomag része, amely pénteken lép hatályba.

Az új szabályok alapján a tagállamok saját megállapodásokat köthetnek harmadik országokkal ilyen központok létrehozásáról.

A tervek szerint erre csak olyan EU-n kívüli államokkal lenne lehetőség, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat és a nemzetközi jog alapelveit, beleértve azt a kötelezettséget is, hogy az érintetteket nem tehetik ki veszélynek. A központok működésének megkezdése előtt az Európai Bizottságot és a többi tagállamot is értesíteni kell.

A migrációval leginkább sújtott országok már lépnének

Az elképzelés nem új keletű. Olaszország már megállapodást kötött Albániával migránsok elhelyezéséről, bár a konstrukciót jelentős jogi viták övezik. Eközben más országok is vizsgálják, miként hozhatnának létre saját, EU-n kívüli kitoloncolási központokat. A ciprusi migrációs miniszter szerint a közelgő uniós megállapodás komoly lendületet ad majd ezeknek a törekvéseknek. Úgy véli, hogy a jogi keretek elfogadása után a következő hónapokban több ország is konkrét tervekkel állhat elő.

A ciprusi miniszter szerint az egyik lehetséges megoldás az lenne, hogy a központokat afrikai vagy ázsiai országokban hozzák létre, ugyanakkor nem az Európai Unió közvetlen határainak közelében.

A téma különösen Németországot, Hollandiát, Dániát, Ausztriát és Görögországot foglalkoztatja, amelyek már rendszeresen egyeztetnek az ilyen központok létrehozásának lehetőségéről. Németország és Hollandia azt jelezte, hogy még az év vége előtt részletes terveket mutathat be.

Az északi államok szintén vizsgálják egy közös pilotprogram elindításának lehetőségét.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter arról beszélt, hogy az egyik elképzelés szerint a központokat kezdetben egy meghatározott állampolgárságú csoport esetében alkalmaznák. A miniszter szerint azonban az északi országok hasonló nehézségekkel szembesülnek bizonyos államok esetében. Példaként Szíriát, Afganisztánt és Szomáliát említette, amelyekbe az érintettek visszaküldése jelenleg komoly problémát jelent.