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Mekkora árat fizethet Magyarország a migrációs paktum végrehajtásáért?

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A migrációs paktum életbe lépésével új korszak kezdődik Európában. Miközben Brüsszel szerint az új rendszer célja az illegális migráció kezelése és a tagállamok közötti tehermegosztás erősítése, több ország attól tart, hogy a szabályozás újabb feszültségeket szülhet és biztonsági kockázatokat hordozhat. Magyar Péter az illegális migráció elutasítását hangsúlyozta, ugyanakkor a legális bevándorlás lehetőségét nem zárta ki egyértelműen. Arról, hogy a migrációs paktum milyen hatással lehet Európára, milyen veszélyeket rejthet magában, és mire számíthat Magyarország, Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 19:34
Mekkora árat fizethet Magyarország a migrációs paktum végrehajtásáért?
Mekkora árat fizethet Magyarország a migrációs paktum végrehajtásáért? Fotó: Kurucz Árpád Forrás: Magyar Nemzet
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A szakértő szerint így egy kompromisszumos megoldásról beszélhetünk, amelynek vannak előremutató elemei. Példaként említette, hogy a migránsok egy része a határon megállítható és a magyar tranzitzónákhoz hasonló módon visszatartható. Hozzátette: érdemes megjegyezni, hogy Magyarország annak idején komoly politikai támadásokat kapott ugyanezen megoldás alkalmazása miatt. Dornfeld László ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a rendelet olyan eljárási határidőket ír elő ezekben az esetekben, amelyek a gyakorlatban szinte betarthatatlanok.

A szakértő szerint a fő probléma az, hogy a paktum nem eléggé határozottan áll ki a migráció megállítása mellett, ráadásul olyan régi, a gyakorlatban már megbukott rendelkezéseket is magáévá tesz, mint a migránsok kvóta szerinti elosztása. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője emlékeztetett arra, hogy ez a megoldás a 2015-ös migrációs válság idején adott válaszok egyike volt, ugyanakkor már akkor is végrehajthatatlannak bizonyult a gyakorlatban. Dornfeld László úgy látja, hogy

a paktum központi magja valójában már egy évtizede megbukott, mégis ez vált az egész jogszabály egyik zászlóshajó rendelkezésévé. Ehhez képest az, hogy bizonyos területeken némi bátortalan előrelépés történt, sovány vigasz csupán.

Brüsszel továbbra sem hajlandó elismerni, hogy a migráció nem humanitárius, emberi jogi kérdés
Brüsszel továbbra sem hajlandó elismerni, hogy a migráció nem humanitárius, emberi jogi kérdés (Fotó: AFP)

A fő probléma a paktummal az, hogy Brüsszel továbbra sem hajlandó elismerni, hogy a migráció nem humanitárius, emberi jogi kérdés, hanem bevándorlási. Amíg nem ismerjük el a probléma valódi természetét, nem lehet érdemben jó válaszokat adni rá

– mutatott rá. Arra a kérdésre, hogy Magyarország mire számíthat a migrációs paktum életbe lépésével, Dornfeld László azt mondta, hogy az számos terhet ró majd hazánkra. Kifejtette, hogy „megfelelő kapacitást” kell létrehozni a határon lefolytatott menekültügyi eljárásokhoz, ami alatt migránstáborokat értett. Hozzátette, hogy 

ezeknek évente több ezer ember fogadására kell alkalmasnak lenniük.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszer része az éves szolidaritási migránskvóta, amelynek keretében Magyarországnak migránsokat kell átvennie más határállamoktól, vagy ezt pénzügyi hozzájárulással válthatja ki. Mint mondta, ez visszautasított migránsonként 20 ezer eurós befizetést jelenthet, illetve ezzel azonos pénzügyi mértékű operatív vagy technikai segítség nyújtásával is teljesíthető a kötelezettség. Dornfeld László szerint 

ez utóbbi azért fontos kitétel, mert cáfolja a Tisza-kormányzat azon állítását, hogy ez nem fog pénzbe kerülni hazánknak. 

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hangsúlyozta: a jogszabály kifejezetten kiköti, hogy mértékben nem maradhat alatta a fejenkénti húszezer eurós értékhatárnak az egyéb segítségnyújtás.

Migránsok a szerb-magyar határ közelében, Röszkén
A paktumban meghatározott, uniós szinten évi 30 ezer migráns elosztása csupán egy minimumszám (Fotó: AFP)

Dornfeld László hozzátette, hogy a paktumban meghatározott, uniós szinten évi 30 ezer migráns elosztása csupán egy minimumszám. Kitért arra is, hogy ezt az Európai Bizottság bármikor egyoldalúan növelheti, a tagállamok megkérdezése nélkül. A szakértő szerint érdekes az áthelyezhető személyek köre is. Mint mondta, 

a kérelmük elbírálására váró migránsok mellett az Európai Unió területéről már jogerősen kiutasított személyek is áthelyezhetők, akiknek a kiutasítását az adott ország nem tudta végrehajtani.

Kitért arra, hogy ebből főként Németországban vannak problémák, ahol a hatóságok kezét olyan mértékben megkötik a jogszabályok, hogy képtelenek megbirkózni ezzel a feladattal.Figyelmeztetett arra, hogy az ilyen személyek átvétele esetén akár elítélt bűnözők is Magyarországra kerülhetnek, és a magyar hatóságokra hárulna a kiutasításuk végrehajtása. A szakértő arra is kitért, hogy bár nem a migrációs paktum része, meg kell említeni a magyar határvédelemmel kapcsolatos rekordösszegű bírságot is, amely szerinte a mostani magyar migrációs rendszer ellen irányul. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt mondta, hogy 

ha az új kormány végrehajtja az Európai Unió Bíróságának akaratát, akkor formailag ugyan megmaradhat a határkerítés, azonban aki a kerítésnél kijelenti, hogy ő menekült, azt be kellene engedni az ország területére, így a határzár valójában értelmét veszítené. 

Figyelmeztetett, hogy ez megnyitná a déli határt a migránsok érkezése előtt.

Buildung with flag during the meeting of the College of the European Commissioners in the Berlaymont the headquarters of the European Commission an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 29th 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Hazánknak nem volt vétójoga (Fotó: AFP)

Magyar Péter nem azt mondta, hogy nem lesznek bevándorlók Magyarországon, hanem azt, hogy illegális bevándorlók nem lesznek. Ebből kiindulva arra is rákérdeztünk, hogy felmerülhet-e, hogy a legalizált migránsok előtt megnyílhat az út. Dornfeld László erre azt válaszolta, hogy a Tisza láthatóan szándékosan nem igyekszik átláthatóan és egyenesen kommunikálni ebben a kérdésben. Hozzátette, hogy 

Magyar Péter például azzal is támadta az előző kormányzatot, hogy miért nem akadályozták meg a migrációs paktumot, holott azt úgynevezett rendes jogalkotási eljárásban fogadták el, vagyis hazánknak nem volt vétójoga.

Véleménye szerint ezt a miniszterelnöknek egykori EP-képviselőként pontosan tudnia kell. Hozzátette, hogy a Tisza-kormányzat kapcsán egyre inkább az a meggyőződése, hogy semmilyen szakmai felkészülés nem előzte meg a kormányzati hatalom átvételét, teljes a káosz és a bizonytalanság a kormányon belül is.

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A pénzek megszerzésének egyik feltétele a migrációs paktum elfogadása volt? (Fotó: AFP)

A pénzek megszerzésének egyik feltétele a migrációs paktum elfogadása volt?

Dornfeld László hozzátette, hogy ott van még az a kérdés is, amelyet a mai napig nem válaszoltak meg a kormánypárt részéről: hogy pontosan miben állapodtak meg Ursula von der Leyennel a nekünk járó és önkényesen visszatartott uniós források feloldása érdekében. Arra is rámutatott, hogy az Európai Bizottság elnöke a megállapodást követő sajtótájékoztatón a migrációs paktum alkalmazásáról beszélt. Hozzátette, hogy maga Magyar Péter pedig a migrációs paktum elleni tüntetés után azt írta a Facebookon, hogy a tüntetés az „uniós források” ellen zajlott. 

Ezek együttesen igen alapos gyanút teremtenek arra, hogy feltételezzük: a pénzek megszerzésének egyik feltétele a migrációs paktum elfogadása volt

– zárta gondolatait a szakértő.

Borítókép: Migránsok Röszkénél (Fotó: Magyar Nemzet/ Kurucz Árpád)

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