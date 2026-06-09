Mekkora árat fizethet Magyarország a migrációs paktum végrehajtásáért?

A szakértő szerint így egy kompromisszumos megoldásról beszélhetünk, amelynek vannak előremutató elemei. Példaként említette, hogy a migránsok egy része a határon megállítható és a magyar tranzitzónákhoz hasonló módon visszatartható. Hozzátette: érdemes megjegyezni, hogy Magyarország annak idején komoly politikai támadásokat kapott ugyanezen megoldás alkalmazása miatt. Dornfeld László ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a rendelet olyan eljárási határidőket ír elő ezekben az esetekben, amelyek a gyakorlatban szinte betarthatatlanok.

A szakértő szerint a fő probléma az, hogy a paktum nem eléggé határozottan áll ki a migráció megállítása mellett, ráadásul olyan régi, a gyakorlatban már megbukott rendelkezéseket is magáévá tesz, mint a migránsok kvóta szerinti elosztása. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője emlékeztetett arra, hogy ez a megoldás a 2015-ös migrációs válság idején adott válaszok egyike volt, ugyanakkor már akkor is végrehajthatatlannak bizonyult a gyakorlatban. Dornfeld László úgy látja, hogy

a paktum központi magja valójában már egy évtizede megbukott, mégis ez vált az egész jogszabály egyik zászlóshajó rendelkezésévé. Ehhez képest az, hogy bizonyos területeken némi bátortalan előrelépés történt, sovány vigasz csupán.

Brüsszel továbbra sem hajlandó elismerni, hogy a migráció nem humanitárius, emberi jogi kérdés (Fotó: AFP)

A fő probléma a paktummal az, hogy Brüsszel továbbra sem hajlandó elismerni, hogy a migráció nem humanitárius, emberi jogi kérdés, hanem bevándorlási. Amíg nem ismerjük el a probléma valódi természetét, nem lehet érdemben jó válaszokat adni rá

– mutatott rá. Arra a kérdésre, hogy Magyarország mire számíthat a migrációs paktum életbe lépésével, Dornfeld László azt mondta, hogy az számos terhet ró majd hazánkra. Kifejtette, hogy „megfelelő kapacitást” kell létrehozni a határon lefolytatott menekültügyi eljárásokhoz, ami alatt migránstáborokat értett. Hozzátette, hogy

ezeknek évente több ezer ember fogadására kell alkalmasnak lenniük.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszer része az éves szolidaritási migránskvóta, amelynek keretében Magyarországnak migránsokat kell átvennie más határállamoktól, vagy ezt pénzügyi hozzájárulással válthatja ki. Mint mondta, ez visszautasított migránsonként 20 ezer eurós befizetést jelenthet, illetve ezzel azonos pénzügyi mértékű operatív vagy technikai segítség nyújtásával is teljesíthető a kötelezettség. Dornfeld László szerint

ez utóbbi azért fontos kitétel, mert cáfolja a Tisza-kormányzat azon állítását, hogy ez nem fog pénzbe kerülni hazánknak.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hangsúlyozta: a jogszabály kifejezetten kiköti, hogy mértékben nem maradhat alatta a fejenkénti húszezer eurós értékhatárnak az egyéb segítségnyújtás.