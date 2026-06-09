EllenpontMagyarországmigrációs paktum

Magyar Péternek ez fájni fog, a balos sajtó kikotyogta: súlyos árat fizethet hazánk a migrációs paktum végrehajtásáért

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A kampányban még következetesen tagadta a migrációs paktum elfogadásának lehetőségét a Tisza Párt, az Ellenpont szerint azonban a választási győzelem után már érezhető fordulat következett be a kérdésben. A portál úgy értékeli, hogy a Tisza-kormány egyre nyitottabban beszél a paktum végrehajtásáról, amelyet az Európai Bizottság is elvár Magyarországtól. Az Ellenpont által idézett elemzések alapján mindez migránsok átvételét, jelentős pénzügyi kötelezettségeket és egy nagyméretű befogadókapacitás létrehozását is maga után vonhatja.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 9:57
Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Magyar Péter és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
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Az Ellenpont szerint a Tisza Párt a teljes választási kampány során azt hangoztatta, hogy nem támogatja a migrációs paktum végrehajtását. A lap emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter egyaránt a paktum elutasításáról beszélt a kampány időszakában.

A lap rámutatott, hogy  a választási győzelmet követően a Tisza Párt álláspontja megengedőbbé vált a kérdésben. 

A cikk felidézi, hogy Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában azt mondta: „Ne beszéljünk úgy a migrációs paktumról, mintha az tömeges bevándorlást jelentene”, majd arról beszélt, hogy a Tisza-kormány a befogadás vagy a kvótaalapú pénzügyi hozzájárulás helyett a „technikai segítségnyújtást” választaná.

A portál szerint Magyar Péter Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatója után egyértelművé vált, hogy a kormány valamilyen formában végrehajtaná a migrációs paktumot, amelyet az Ellenpont a befagyasztott uniós források felszabadításának egyik feltételeként említ.

Felidézték Ursula von der Leyen kijelentését is, amely szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány együtt fog dolgozni a migrációs paktum végrehajtásán.

Aztán migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal

– mondta Ursula von der Leyen.

Jelentős teher nehezedhet az országra

Az Ellenpont ezt követően a Lakmusz februári elemzésére hivatkozva azt írta, hogy a migrációs paktum Magyarország számára jelentős kötelezettségeket róhat. 

Felhívták rá a figyelmet, hogy a Lakmusz több ponton is megalapozottnak találta Orbán Viktor korábbi figyelmeztetéseit.

Az Ellenpont összefoglalása szerint Orbán Viktor még januárban arra figyelmeztetett, hogy Magyarországnak több száz, más uniós tagállamban regisztrált migráns ügyét kellene átvennie és lefolytatnia a menekültügyi eljárásokat. A volt miniszterelnök állítása szerint évente mintegy 23 ezer kérelem elbírálása válhat szükségessé, amihez jelentős befogadókapacitás kiépítésére lenne szükség.

350 főt be kell fogadnunk, olyan migránsokat, akik nem Magyarországon adták be a kérelmüket, hanem más nyugat-európai országban. Ezeket át kellene vennünk és itt kellene az eljárásokat lefolytatnunk.” Azt is mondta a volt miniszterelnök, hogy „Magyarországnak le kellene folytatnia 23 ezer kérelem elbírálását egy év alatt”, és ehhez 10 ezer fős migránstábort kellene építenünk. 

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A portál szerint a Lakmusz elmondta, hogy nem 350, „csak" 348 bevándorló jut hazánkra, amit át lehet váltani fizetési kötelezettséggé. Ez 6 973 680 eurónyi pénzügyi kötelezettséget jelentene. Harmadik lehetőség az alternatív szolidaritási hozzájárulás, ami viszont legalább annyiba kell kerülnie, mint a készpénzbeli támogatás, és menekültügyi ügyintézők, járőrautók vagy egyéb segítség küldését foglalja magában.

Tábort kell felhúzni a migránsok számára

Az Ellenpont közölte, hogy a baloldali médium azt is maga árulta el, hogy Magyarországnak menekülttábort kell építenie. Méghozzá már az idén.

Tábort kell felhúzni a migránsok számára
Tábort kell felhúzni a migránsok számára (Fotó: AFP)

A bizottsági döntés értelmében Magyarországnak, ha nem is tízezer fős, de valóban egy elég jelentős, 7716 fős határeljárási kapacitást kellene létrehoznia

– írja a Lakmusz.

A lap kifejtette, hogy olyan tábort kell létesíteni országhatáron belül, amiben a magyar kormány csaknem nyolcezer embert el tud szállásolni, élelemmel ellátni, gondoskodni a családjáról és így tovább.  Hozzáteszi, hogy a baloldali Lakmusz is meglepődve konstatálta a tényt, hogy ez az szám a második legnagyobb az Európai Unióban, amit azzal magyaráz a cikk, hogy az Európai Unió ezt a visszautasított migránsok számából és az illegális határátlépésekből számolta ki az elmúlt három év alapján. Magyarul  büntetésből kaphattuk az elmúlt évek szigorú migrációs politikája miatt. 

Az Ellenpont rávilágított arra, hogy a Lakmusz még azt az uniós szabályt is idézi, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások, legfeljebb 12 – bizonyos esetekben 16 – hét alatt végezni kell velük. Vagyis a migránstáborban lévő emberek három-négy hónapot minimum itt töltenek majd hazánkban. 

A beszámolóban az is szerepel, hogy a tábort elvileg meg kellene építeni már június 12-ig, és addigra nemcsak ágyakat, és egyéb feltételeket, de ügyintézőket is biztosítani kell az eljárásokhoz. 

Mindenképp magyar területen lesz

A portál szerint a Lakmusz úgy fogalmaz, hogy „(a)hhoz, hogy a kérelmezők ne tudjanak az ország területére lépni, valóban kell bizonyos számú férőhelyet biztosítani számukra a külső határon vagy annak közelében, tranzitzónákban, vagy a tagállamokon belüli egyéb kijelölt helyszíneken”. 
A cikk azt sugallja, hogy a tábor a „külső határon" épülhet, ez azonban ettől függetlenül még Magyarország területe. Elméletileg persze meg lehetne építeni a tábort a két kerítés közé is, de ez fizikailag lehetetlen, hiszen a két határkerítés tíz méterre van egymástól. Vagyis a migránstábor mindenképpen Magyarországon lesz, és mindenképpen olyan helyen, ahol vannak közművek – hiszen fürdési lehetőséget is kell például biztosítani – vonta le a következtetést az Ellenpont.

A lap rámutatott , hogy elismerik azt is, hogy Orbán Viktor valós számot mondott, amikor azt állította, hogy hazánk a paktum értelmében egy év alatt 23 148 főre vonatkozó határeljárást kell elvégezzen. Lakmusz azonban azzal finomítja a dolgot, hogy ez egy maximális szám a 2026–2027-es évre.

 Vagyis ennyi migráns hátterét kell maximálisan megvizsgálnia Magyarországnak. De ennél lehet kevesebb is a kérelmező.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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