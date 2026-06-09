Magyar Péternek ez fájni fog, a balos sajtó kikotyogta: súlyos árat fizethet hazánk a migrációs paktum végrehajtásáért

A lap kifejtette, hogy olyan tábort kell létesíteni országhatáron belül, amiben a magyar kormány csaknem nyolcezer embert el tud szállásolni, élelemmel ellátni, gondoskodni a családjáról és így tovább. Hozzáteszi, hogy a baloldali Lakmusz is meglepődve konstatálta a tényt, hogy ez az szám a második legnagyobb az Európai Unióban, amit azzal magyaráz a cikk, hogy az Európai Unió ezt a visszautasított migránsok számából és az illegális határátlépésekből számolta ki az elmúlt három év alapján. Magyarul büntetésből kaphattuk az elmúlt évek szigorú migrációs politikája miatt.

Az Ellenpont rávilágított arra, hogy a Lakmusz még azt az uniós szabályt is idézi, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások, legfeljebb 12 – bizonyos esetekben 16 – hét alatt végezni kell velük. Vagyis a migránstáborban lévő emberek három-négy hónapot minimum itt töltenek majd hazánkban.

A beszámolóban az is szerepel, hogy a tábort elvileg meg kellene építeni már június 12-ig, és addigra nemcsak ágyakat, és egyéb feltételeket, de ügyintézőket is biztosítani kell az eljárásokhoz.

Mindenképp magyar területen lesz

A portál szerint a Lakmusz úgy fogalmaz, hogy „(a)hhoz, hogy a kérelmezők ne tudjanak az ország területére lépni, valóban kell bizonyos számú férőhelyet biztosítani számukra a külső határon vagy annak közelében, tranzitzónákban, vagy a tagállamokon belüli egyéb kijelölt helyszíneken”.

A cikk azt sugallja, hogy a tábor a „külső határon" épülhet, ez azonban ettől függetlenül még Magyarország területe. Elméletileg persze meg lehetne építeni a tábort a két kerítés közé is, de ez fizikailag lehetetlen, hiszen a két határkerítés tíz méterre van egymástól. Vagyis a migránstábor mindenképpen Magyarországon lesz, és mindenképpen olyan helyen, ahol vannak közművek – hiszen fürdési lehetőséget is kell például biztosítani – vonta le a következtetést az Ellenpont.

A lap rámutatott , hogy elismerik azt is, hogy Orbán Viktor valós számot mondott, amikor azt állította, hogy hazánk a paktum értelmében egy év alatt 23 148 főre vonatkozó határeljárást kell elvégezzen. Lakmusz azonban azzal finomítja a dolgot, hogy ez egy maximális szám a 2026–2027-es évre.

Vagyis ennyi migráns hátterét kell maximálisan megvizsgálnia Magyarországnak. De ennél lehet kevesebb is a kérelmező.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)