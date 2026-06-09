Magyar Péternek ez fájni fog, a balos sajtó kikotyogta: súlyos árat fizethet hazánk a migrációs paktum végrehajtásáért

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt a teljes választási kampány során azt hangoztatta, hogy nem támogatja a migrációs paktum végrehajtását. A lap emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter egyaránt a paktum elutasításáról beszélt a kampány időszakában.
A lap rámutatott, hogy a választási győzelmet követően a Tisza Párt álláspontja megengedőbbé vált a kérdésben.
A cikk felidézi, hogy Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában azt mondta: „Ne beszéljünk úgy a migrációs paktumról, mintha az tömeges bevándorlást jelentene”, majd arról beszélt, hogy a Tisza-kormány a befogadás vagy a kvótaalapú pénzügyi hozzájárulás helyett a „technikai segítségnyújtást” választaná.
A portál szerint Magyar Péter Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatója után egyértelművé vált, hogy a kormány valamilyen formában végrehajtaná a migrációs paktumot, amelyet az Ellenpont a befagyasztott uniós források felszabadításának egyik feltételeként említ.
Felidézték Ursula von der Leyen kijelentését is, amely szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány együtt fog dolgozni a migrációs paktum végrehajtásán.
Aztán migrációs paktum. Itt is sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehet bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal
– mondta Ursula von der Leyen.
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