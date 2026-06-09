Szexuális zaklatás a Nemzetközi Büntetőbíróság irodájában? Felfüggesztették a főügyészt

A Nemzetközi Büntetőbíróság tagállamai azok az országok, amelyek elfogadták és ratifikálták a római statútumot. Tagja között szerepel az Európai Unió összes tagállama, valamint más európai, illetve afrikai, latin-amerikai, valamint néhány ázsiai és csendes-óceáni ország. Ugyanakkor az Egyesült Államok például nem tagja az ICC-nek, mivel – bár aláírta a római statútumot – soha nem ratifikálta azt, és gyakran kritizálja is a bíróság működését. Kína eleve nem csatlakozott a római statútumhoz, és megkérdőjelezi ICC hatáskörét, míg India a szuverenitás megőrzésére hivatkozva nem tagja a szervezetnek.

2025. április 3-án Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza-többségű parlament viszont megszavazta, hogy Magyarország ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból.



