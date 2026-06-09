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Szexuális zaklatás a Nemzetközi Büntetőbíróság irodájában? Felfüggesztették a főügyészt

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Hágában hatalmas botrány tört ki. Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét szexuális és hatalommal való visszaélés gyanújával azonnali hatállyal felfüggesztették. A vádak szerint a brit ügyész egy beosztottját kényszerítette szexuális kapcsolatra az irodájában, a magánlakásán és hivatalos utakon. Khan tagad mindent, de a belső ENSZ-vizsgálat lesújtó következtetései után már nem maradhatott a posztján. A korábbi kormánnyal szemben Magyar Péterék nem tartják problémásnak a szervezet ügyeit. A Tisza-többségű parlament megszavazta, hogy Magyarország ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 6:54
Karim Khan (Fotó: AFP)
Karim Khan (Fotó: AFP)
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A Nemzetközi Büntetőbíróság tagállamai azok az országok, amelyek elfogadták és ratifikálták a római statútumot. Tagja között szerepel az Európai Unió összes tagállama, valamint más európai, illetve afrikai, latin-amerikai, valamint néhány ázsiai és csendes-óceáni ország. Ugyanakkor az Egyesült Államok például nem tagja az ICC-nek, mivel – bár aláírta a római statútumot –  soha nem ratifikálta azt, és gyakran kritizálja is a bíróság működését. Kína eleve nem csatlakozott a római statútumhoz, és megkérdőjelezi ICC hatáskörét, míg India a szuverenitás megőrzésére hivatkozva nem tagja a szervezetnek.

2025. április 3-án Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza-többségű parlament viszont megszavazta, hogy Magyarország ne lépjen ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

 


 

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