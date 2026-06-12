A valóság brüsszeli tagadása

Nem valószínű, hogy erről ne tudnának a magyar kormány berkeiben. A probléma az, hogy nem erre koncentrálnak, félvállról veszik a migrációs válságot, hiszen ha elismernék a gond súlyát, akkor azt is el kellene ismerniük, hogy az Orbán-kormánynak bizony igaza volt a megfelelő eljárás kiválasztásában. Valamint folytatniuk kellene azt a harcot, amely Magyarországot távol tartotta a vésztől, márpedig Magyar Péter egyáltalán nem tervez ilyen politizálást. Az előző kormány váltig állította, a veszély valós, és ha nem vigyázunk, ránk szakad az ég, de legalábbis a Kelet felénk törekvő áradata. Épp most tette meg az első lépést efelé a jelenlegi kabinet. A másodikat pedig azzal, hogy nem tartja fontosnak az egész ügyet.

Ez a politika is nagyon jól ismert. A kormány egyszerűen nem tud és nem akar mindennel törődni. Kiemel olyan ügyeket, amelyeket előtérbe helyez, amelyben ügyesnek érzi magát és amelyek véleménye szerint népszerűséget hozhatnak neki. Ilyen jelenleg a harsányan reklámozott vagyonvisszaszerzés, a korábbi kormányok „titkos” ügyeinek feltárása, a kormánytisztviselők személyes felelősségének hangoztatása, a közjogi méltóságok pártkatonáknak nyilvánítása és lemondásra kényszerítése. Határozottan van egy széles réteg, amelynek ezek szimpatikusak, persze, hiszen Magyar Péter ezeket hangoztatta a választási kampány során is. Most pedig úgy jár el, ahogy ígérte, sőt még vehemensebben is, mint arra sokan számítottak. Ebbe jelenleg nem fér bele egy ilyen kudarcosnak tűnő ügy, mint a migrációs válság kezelése.

A részvétel az Európai Unióban azt is jelenti, hogy igen, egy bizonyos szuverenitásról lemond az ország, másként fogalmazva átadja egy terület irányítását Brüsszelnek. Ha probléma merül fel, a mindenkori kormány felteheti a kezét, hogy neki nincs igazán beleszólása az ügyekbe, hiszen Brüsszel irányít.

Brüsszel pedig pontosan ezt szereti, ugyanis az ott ülő vezető tisztviselők nem tiszta és őszinte válságmenedzserek, hanem az esetek nagy részé­ben súlyosan korrupt és önző figurák. Emellett nagyon fontos, hogy nem magyarok, vagyis az ő szemükben a mi problémáink csak minket érintenek, a messzi Brüsszelbe azért nem hallatszanak el a mi sirámaink, de legalábbis halkabban, mint a francia panaszok.

Hiába hisszük azt, hogy az Európai Unió megoldja a gondjainkat, a valóságban mindenki csakis saját magáért felelős, a közös lónak pedig mindig túros a háta. Az uniós eszme azért felemás, mert a nagy közösség valójában mindenkié és senkié, de továbbra is az erősebbek irányítanak, a gyengébbeknek automatikusan nem osztanak lapot. A kisebb államok a brüsszeli álmokban pontosan azt teszik, amit az új magyar kormány, vagyis átadják a szavazatukat, fejet hajtanak, odahaza kampányolnak virtuális összegekkel, sose vétóznak és szólnak bele a nagyok dolgaiba. A rájuk eső dolgokat pedig zokszó nélkül vállalják.

Végül is mindegy, hiszen a migrációs válság nem is létezik.