A valóság brüsszeli tagadása

Magyar Péter azonban nem Orbán Viktor. Láthatóan cseppet sem érdekli, hogy mit jelent a migrációs paktum, csakis azzal foglalkozik, hogy az elmúlt tizenhat évben mindenféle gazemberségeket műveltek a kormánytagok. A határozott vélemény a migrációs helyzetről eltűnt, Magyarország mély főhajtással belesimult a többiek közé, miközben nem tudunk arról semmit, pontosan mit is vállaltunk a döntéssel. Ez nem is meglepő, hiszen az Európai Bizottság sose volt egyértelmű, mindig ott voltak a titkok az apró betűs részben. A törekvésük egyértelmű: a paktum elfogadását követően kezdődhetnek el a tárgyalások, hogy voltaképp mit is kellene csinálnia egy-egy országnak. Az elvi megegyezés adott, vagyis innen visszatáncolni már nem lehet.
Tárgyalni pedig korlátlan ideig lehet, ez régi diplomáciai alapvetés, az Európai Bizottságban márpedig dörzsölt öreg rókák ülnek. A tagállamok pedig azon veszik észre magukat, hogy vállaltak mindenféle feladatokat, de hiszen mindenki vállalt, és feltehetően pontosan ugyanúgy nem fog működni a legújabb paktum, mint az eddigi próbálkozások.
Ilyenkor újra összeülnek, egymásra mutogatnak, adják-veszik a migránsokat, kiszervezik határon kívülre az ellenőrzést, majd miután használhatatlannak bizonyul a séma, hosszú konferenciákon újabb ötleteket gyártanak. Majd abban találják meg a probléma nyitját, hogy a radikális jobboldal gyűlöli az idegeneket, ezért nem lehet igazán jól integrálni a migránsokat, vagyis jobb volna, ha a saját lakosságot nevelnénk liberálissá. Erre pályázatokat írnak ki, nyilván nem ingyen mindenféle érzékenyítő tanfolyamokat szerveznek, de egy olyan eset, amikor egy szudáni származású férfi megpróbálja levágni egy ember fejét Belfastban, viszonylag hamar visszaveti a kezdődő liberalizmust. Természetesen mindenki elítéli a bestiális cselekedetet, és hitet tesz amellett, hogy egyedi esetről van szó, a támadó esetleg őrült vagy radikalizálódott – ami olyasmi, mint egy betegség, simán el lehet kapni, ha az ember sokat nézi a Facebookot –, de semmiképp nem lehet összevetni a békés és törvénytisztelő muszlimokkal.
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