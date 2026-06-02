Brüsszel megnyitná a pénzcsapot Magyar Péter előtt, de ennek komoly ára lehet

Brüsszel az elmúlt években jelentős összegeket tartott vissza Magyarországtól. Az Európai Bizottság ezt a jogállamisággal, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupció elleni fellépéssel és az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályokkal indokolta. A Brussels Signal úgy fogalmaz, hogy emiatt Magyarország lényegében kimaradt az uniós helyreállítási források nagy részének kifizetéséből.

A lap szerint fordulatot a 2026-os országgyűlési választás hozott, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt nagy fölénnyel nyert meg. Az elemzés emlékeztet arra, hogy Magyar Péter kampányában kiemelt helyet kapott a Brüsszellel való viszony rendezése, a korrupció elleni fellépés és a befagyasztott uniós pénzek megszerzése.

A választás után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyeztetett Magyar Péterrel, és jelezte: a források megnyílhatnak Magyarország előtt, amennyiben az új kormány teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Ezek között szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése, valamint az akadémiai szabadság helyreállítása. A lap szerint a pénzek kifizetése továbbra is feltételekhez kötött, és a vállalások teljesítését Brüsszel folyamatosan figyelemmel kíséri majd.

A cikk arra is kitér, hogy bírálói szerint az ügy azt mutatja, hogy az uniós források egyre inkább politikai kérdéssé válnak. Míg Orbán Viktor kormányától éveken át visszatartották a pénzeket, addig a Magyar Péter vezette új kabinet esetében jóval gyorsabban haladhat a folyamat.