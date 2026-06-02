MagyarországTisza PártEU-s forrásokEurópai UnióMagyar Péter

Brüsszel megnyitná a pénzcsapot Magyar Péter előtt, de ennek komoly ára lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kinyílhat a pénzcsap Brüsszelben, de mit kérnek cserébe? A Brussels Signal szerint az Európai Bizottság akár 17 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott forrást is elérhetővé tehet Magyarország számára. Az elemzés szerint azonban a kérdés nem csupán pénzügyi, hanem politikai jelentőségű is, hiszen a támogatások feloldását több, Brüsszel által elvárt intézkedéshez kötik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 18:00
Magyar Péter miniszterelnök találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel az elmúlt években jelentős összegeket tartott vissza Magyarországtól. Az Európai Bizottság ezt a jogállamisággal, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupció elleni fellépéssel és az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályokkal indokolta. A Brussels Signal úgy fogalmaz, hogy emiatt Magyarország lényegében kimaradt az uniós helyreállítási források nagy részének kifizetéséből.

A lap szerint fordulatot a 2026-os országgyűlési választás hozott, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt nagy fölénnyel nyert meg. Az elemzés emlékeztet arra, hogy Magyar Péter kampányában kiemelt helyet kapott a Brüsszellel való viszony rendezése, a korrupció elleni fellépés és a befagyasztott uniós pénzek megszerzése.

A választás után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyeztetett Magyar Péterrel, és jelezte: a források megnyílhatnak Magyarország előtt, amennyiben az új kormány teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Ezek között szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése, valamint az akadémiai szabadság helyreállítása. A lap szerint a pénzek kifizetése továbbra is feltételekhez kötött, és a vállalások teljesítését Brüsszel folyamatosan figyelemmel kíséri majd.

A cikk arra is kitér, hogy bírálói szerint az ügy azt mutatja, hogy az uniós források egyre inkább politikai kérdéssé válnak. Míg Orbán Viktor kormányától éveken át visszatartották a pénzeket, addig a Magyar Péter vezette új kabinet esetében jóval gyorsabban haladhat a folyamat.

Az írás szerint az is nyitott kérdés, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között milyen viták alakulhatnak ki a migráció kezelésével kapcsolatban.

A Brussels Signal szerzője úgy véli, hogy az uniós források odaítélését ma már nem kizárólag gazdasági és jogi szempontok határozzák meg, hanem az is, hogy az adott kormány mennyire követi Brüsszel álláspontját olyan ügyekben, mint a migráció, az LMBTQ-kérdések, az igazságügyi reformok vagy a külpolitika. A cikk szerint ez a gyakorlat egyenlőtlen bánásmódhoz vezethet a tagállamok között, és hosszabb távon gyengítheti az Európai Unió hitelességét, valamint erősítheti a belső megosztottságot.

 

Borítókép: Magyar Péter találkozik Ursula von der Leyennel (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu