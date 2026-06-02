Rokonokhoz indultak az unokatestvérek, de egy lelógó kábelvég minden tervüket felülírta

Volt már rutinjuk kábellopásban, és „véletlenül” volt az autóban erővágó is, amellyel módszeresen elkezdték lefejteni a kommunikációs vezetéket az oszlopokról, és szállítható méretre darabolva az autóba pakolták a szajrét. Ezzel 500 ezer forint kárt okoztak a szolgáltatónak, és mérhetetlen kellemetlenséget a felhasználóknak. A tolvajok az autóval tovább indulva már elképzelték, hogy hogyan fogják leégetni a kábelszigetelést, és színesfémként pénzzé tenni könnyen szerzett zsákmányukat, amikor a pásztói rendőrök megállították a járművet.