Pont az egyik közteres fejét érte a saláta, miután a boltos egy egész ládányit vágott hozzájuk

A vádlott egy fejes salátával teli műanyag ládát dobott a helyszínről éppen távozó közterület-felügyelők szolgálati gépkocsija irányába. A láda a jármű bal első ajtajának csapódott, míg a lehúzott ablakon keresztül a saláták az utastérbe szóródtak. Egyikük a sofőr fejét találta el.

Személyi sérülés nem történt, azonban a vádlott a közterület-felügyelőt a jogszerű eljárása miatt bántalmazta, ráadásul azzal, hogy a műanyag ládát a közlekedő szolgálati gépjárműnek dobta, mindkét sértett életét, testi épségét szándékosan veszélyeztette.