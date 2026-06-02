Pont az egyik közteres fejét érte a saláta, miután a boltos egy egész ládányit vágott hozzájuk

A Kecskeméti Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt vádat emelt az úttestet eltorlaszoló boltossal szemben, aki az intézkedő közterület-felügyelőkre támadt.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 02. 17:08
illusztráció Forrás: Pexels
A vádlott egy fejes salátával teli műanyag ládát dobott a helyszínről éppen távozó közterület-felügyelők szolgálati gépkocsija irányába. A láda a jármű bal első ajtajának csapódott, míg a lehúzott ablakon keresztül a saláták az utastérbe szóródtak. Egyikük a sofőr fejét találta el.

Személyi sérülés nem történt, azonban a vádlott a közterület-felügyelőt a jogszerű eljárása miatt bántalmazta, ráadásul azzal, hogy a műanyag ládát a közlekedő szolgálati gépjárműnek dobta, mindkét sértett életét, testi épségét szándékosan veszélyeztette.

Az ügyészség a kereskedőt hivatalos személy elleni erőszak, valamint közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolta meg és felelősségre vonását büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte. A Bajai Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította és vele szemben 1 év 10 hónap börtönbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette. A döntést mindenki tudomásul vette, így az jogerős.

A rendőrségi szemlefotón a sértettek szolgálati járműve látható.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
