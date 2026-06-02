Washington nukleáris fegyverekkel gyakorolhat nyomást Moszkvára

A belarusz orosz nukleáris fegyver elhelyezése kapcsán elmondta, hogy emiatt a környező országok aggódnak, mivel az eszkalációs lépcsőfokon Oroszország feljebb tudott lépni: ha bármilyen nukleáris támadás történik és például Belaruszból indul a csapás, akkor nem közvetlenül Oroszország lesz a felelős, hanem az az ország, ahonnan kilőtték a rakétát. Az ilyen jellegű kiszervezéssel a telepítő ország biztonságosabbá tette a saját területét. A 2023-as belarusz nukleáris fegyverelhelyezés után a környező országok pedig gondolkodóba estek.

A szakértő arra is kitért, hogy a jelek szerint a közelünkben is vannak már orosz nukleáris fegyverek, méghozzá Kalinyingrádban, ami egy orosz exklávé és közvetlenül határos Lengyelországgal, valamint Litvániával.

Azzal folytatta, hogy ilyen előtörténet után nem váratlan lépés, hogy ezek a Belarusszal és Oroszországgal határos országok szeretnének nukleáris fegyvereket kapni, hiszen eszkaláció addig van, amíg ezek a fegyverek nem kerülnek telepítésre az adott országba. Onnantól kezdve valójában csökken a támadás vagy a fegyveres konfliktus kockázata. Kiemelte, hogy ha Oroszországban nem lettek volna nukleáris fegyverek, akkor valószínűleg a Nyugat sokkal bátrabban fellépne ellene, és hasonló igaz Ukrajnára is, vagyis ha lettek volna nukleáris fegyvereik, akkor valószínűleg Oroszország soha nem támadta volna meg az országot.