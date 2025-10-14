Tomahawk rakéta-ügy: politikai játszma vagy háborús eszkaláció?

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Fehér Házban vizsgálják a Tomahawk rakéták átadásának lehetőségét Ukrajna számára, ám a végső döntés Donald Trump amerikai elnök kezében van. Keith Kellogg, az elnök különmegbízottja is megerősítette, hogy egyelőre nincs végleges álláspont a kérdésben. Vlagyimir Putyin közben kijelentette, hogy a cirkálórakéták átadása eszkalációt jelentene az Egyesült Államokkal és ártana a kapcsolatoknak. Demkó Attila szerint a Tomahawk technológiai előrelépés lenne Ukrajnának, de elsősorban politikai nyomásgyakorlásról van szó, nem egyértelmű minőségi fordulatról a háborúban.

A végső döntés a Tomahawk rakéták átadásáról Donald Trump amerikai elnök kezében van. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A szakértő elmondta, hogy egy Tomahawk rakétának akár 2500 kilométer is lehet a hatótávolsága, de ilyen, vagy megközelítőleg hasonló hatótávolságú ukrán drónok is vannak, tehát hatótávolság tekintetében már nem jelentene akkora előrelépést Ukrajnának, mint két-három évvel ezelőtt. Az ukránok fejlődtek és egyre mélyebben, egyre távolabb tudnak lecsapni.

Viszont az ukrán eszközöknek a nagy részét meg tudja semmisíteni Oroszország

– hangsúlyozta a szakértő. Ezt azzal indokolta, hogy az ukrán fegyverek nem olyan minőségűek, mint az amerikai csapásmérő eszközök. A Tomahawk egy jelentős képességnövekedést jelentene Ukrajnának, mivel ez a rakéta technológiailag sokkal fejlettebb, mint például a Flamingó rakéta, vagy a katonai drónok.