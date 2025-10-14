Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Tomahawk rakéta-ügy: politikai játszma vagy háborús eszkaláció?

A Fehér Házban vizsgálják annak lehetőségét, hogy átadják-e Ukrajnának a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, ám a végső döntés Donald Trump kezében van. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint a Tomahawk technológiai szempontból előrelépést jelenthetne Ukrajnának, de sokkal inkább politikai nyomásgyakorlásról beszélhetünk, mint tényleges fegyverátadásról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 10:53
Tomahawk rakéta-indítás (Fotó: AFP)
Tomahawk rakéta-indítás (Fotó: AFP)
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Fehér Házban vizsgálják a Tomahawk rakéták átadásának lehetőségét Ukrajna számára, ám a végső döntés Donald Trump amerikai elnök kezében van. Keith Kellogg, az elnök különmegbízottja is megerősítette, hogy egyelőre nincs végleges álláspont a kérdésben. Vlagyimir Putyin közben kijelentette, hogy a cirkálórakéták átadása eszkalációt jelentene az Egyesült Államokkal és ártana a kapcsolatoknak. Demkó Attila szerint a Tomahawk technológiai előrelépés lenne Ukrajnának, de elsősorban politikai nyomásgyakorlásról van szó, nem egyértelmű minőségi fordulatról a háborúban.

A végső döntés a Tomahawk rakéták átadásáról Donald Trump amerikai elnök kezében van
A végső döntés a Tomahawk rakéták átadásáról Donald Trump amerikai elnök kezében van. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A szakértő elmondta, hogy egy Tomahawk rakétának akár 2500 kilométer is lehet a hatótávolsága, de ilyen, vagy megközelítőleg hasonló hatótávolságú ukrán drónok is vannak, tehát hatótávolság tekintetében már nem jelentene akkora előrelépést Ukrajnának, mint két-három évvel ezelőtt. Az ukránok fejlődtek és egyre mélyebben, egyre távolabb tudnak lecsapni.

Viszont az ukrán eszközöknek a nagy részét meg tudja semmisíteni Oroszország

– hangsúlyozta a szakértő. Ezt azzal indokolta, hogy az ukrán fegyverek nem olyan minőségűek, mint az amerikai csapásmérő eszközök. A Tomahawk egy jelentős képességnövekedést jelentene Ukrajnának, mivel ez a rakéta technológiailag sokkal fejlettebb, mint például a Flamingó rakéta, vagy a katonai drónok.

A BGM–109 Tomahawk az Amerikai Egyesült Államokban a General Dynamics vállalatnál az 1970-es években kifejlesztett nagy hatótávolságú, hangsebesség alatti manőverező robotrepülőgép. Első változata tengeralattjáró fedélzetéről volt indítható, később hajófedélzeti és légi indítású változatai is megjelentek. Az elmúlt harminc évben többször modernizálták.

A Tomahawk egyrészt gyorsabb egy drónnál, másrészt nagyon alacsonyan tud repülni, olyan meghatározott útvonalon, hogy kikerülje az orosz légvédelmet, tehát 

enyhe túlzással „befordul a sarkon”, [...] arra van kitalálva, hogy kijátsszon egy olyan fejlett légvédelmet, mint például az orosz, és valószínűleg jóval nagyobb lenne a találati arány a Tomahawkkal, mint bármivel, amit Ukrajna most be tud vetni.

Nem valószínű, hogy megtörténik a Tomahawk átadása

Demkó szerint amerikai részről sokkal inkább egy politikai nyomásgyakorlásról van szó, annak érdekében, hogy ne eszkalálódjon az orosz–ukrán háború. A szakértő kitért arra is, hogy az oroszoknak abban igazuk van, hogy az kizárt, hogy a Tomahawkot az ukránok egyedül tudnák kezelni amerikai segítség nélkül. Hasonló nyugati beavatkozásra már a múltban is volt, például a HIMARS bevetésénél segítettek a célpontok meghatározásában, az ukránok pedig eldönthették, hogy melyiket lövik ki, illetve a Storm Shadow-nál pedig a programozásnál kaphattak segítséget az ukránok. 

A lényeg az, hogy nyugati technikai segítség kell ezeknél az eszközöknél és az értékes célpontok kijelölésénél is a nyugati felderítés mutatja meg, hogy hol vannak – például egy parancsnokság.

A szakértő elmondta, hogy a Tomahawk cirkálórakéták még mélyebben, még nagyobb területet veszélyeztetnének Oroszországon belül, mint a Storm Shadow, ami egy jóval rövidebb hatótávolságú rakéta. Ezek átadása azonban nem jelentene minőségi előrelépést a háborúban, hiszen korábban az oroszok ellen de facto eddig is részt vettek a háborúban a nyugati tanácsadók, a legnagyobb mértékben britek, de más nyugati hadseregek tagjai is – magyarázta.

Tehát ilyen értelemben nem lenne minőségi előrelépés, de mindenképpen szimbolikus értelemben egy nagy eszkaláció lenne, és ezért gondolom azt, hogy itt alapvetően politikai kommunikációról, nyomásgyakorlásról van szó.

A szakértő azzal zárta az interjút, hogy Trump azt közvetíti Oroszország felé, hogy képes a határozott lépésekre, de aztán időnként vissza-visszalép az ígéreteiből, hiszen a Tomahawk rakéták átadása kapcsán is azt nyilatkozta, hogy hát 

tudnom kéne, hogy mit akarnak kilőni vele.

Az orosz–ukrán háború ára

A 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó, júliusban ismertetett uniós költségvetési javaslat szerint az Európai Bizottság mintegy 366 milliárd eurót tervez Ukrajna támogatására fordítani, ami a teljes büdzsé körülbelül ötödét teszi ki. Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi működését, különösen a költségvetési tervezést. Szerinte az új uniós költségvetés gyakorlatilag „ukrán költségvetésnek” tekinthető, mivel 20-25 százaléka Ukrajnába kerül, további 10-11 százalékot pedig a korábbi uniós hitelek kamataira fordítanak. 

A Reuters korábban megírta, hogy a Pentagon költségvetési dokumentumai szerint az amerikai haditengerészet, a Tomahawk rakéták elsődleges felhasználója, eddig 8959 darabot vásárolt, átlagosan 1,3 millió dollárért (439 millió forint) darabját. Zárásként elmondható, hogy a Tomahawk rakéták átadása jelentős költséget róna az Európai Unióra és végső soron az európai adófizetőkre.

Borítókép: Tomahawk rakétaindítás (Fotó: AFP)

