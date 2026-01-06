A felvételen az látható, amint ukrán sorozók kivonszolnak egy férfit egy lakóépületből. A jelenet során a férfit ütlegelik, majd erőszakkal egy járműbe tuszkolják.
Ütötték-verték, majd elvitték a sorozók + videó
A YouTube-on terjed egy felvétel, amely az ukrajnai kényszersorozás egyik jelenetét mutatja be. A videó a beszámolók szerint a kelet-ukrajnai Dnyipro városában készült.
A környéken tartózkodó lakók rémülten kiabáltak.
Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás egyre gyakrabban zajlik az utcán, a munkahelyeken vagy akár a tömegközlekedési eszközökön. A toborzók sok esetben igazoltatás vagy érdemi ellenőrzés nélkül állítják meg a férfiakat, akiket azonnal buszokba kényszerítenek, majd katonai gyűjtőpontokra szállítanak.
Számos felvétel tanúskodik dulakodásokról, földre tepert civilekről, sőt olyan esetekről is, amikor a toborzók nyílt testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.
Beszámolók szerint a toborzókat sokszor az sem tartja vissza, ha az áldozat az akció során megsérül vagy akár az életét veszti. Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József is a kényszersorozás kegyetlenségének esett áldozatul. Az ügyet az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, miközben Brüsszel érdemi reakció nélkül hagyta a tragédiát.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
