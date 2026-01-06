Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás egyre gyakrabban zajlik az utcán, a munkahelyeken vagy akár a tömegközlekedési eszközökön. A toborzók sok esetben igazoltatás vagy érdemi ellenőrzés nélkül állítják meg a férfiakat, akiket azonnal buszokba kényszerítenek, majd katonai gyűjtőpontokra szállítanak.

Számos felvétel tanúskodik dulakodásokról, földre tepert civilekről, sőt olyan esetekről is, amikor a toborzók nyílt testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

Beszámolók szerint a toborzókat sokszor az sem tartja vissza, ha az áldozat az akció során megsérül vagy akár az életét veszti. Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József is a kényszersorozás kegyetlenségének esett áldozatul. Az ügyet az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, miközben Brüsszel érdemi reakció nélkül hagyta a tragédiát.