kényszersorozásUkrajnaDnyiproorosz-ukrán háború

Ütötték-verték, majd elvitték a sorozók + videó

A YouTube-on terjed egy felvétel, amely az ukrajnai kényszersorozás egyik jelenetét mutatja be. A videó a beszámolók szerint a kelet-ukrajnai Dnyipro városában készült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 20:59
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A felvételen az látható, amint ukrán sorozók kivonszolnak egy férfit egy lakóépületből. A jelenet során a férfit ütlegelik, majd erőszakkal egy járműbe tuszkolják. 

Nem kíméltek egy férfit a sorozók Dnyiproban (Forrás: Youtube)
A környéken tartózkodó lakók rémülten kiabáltak.

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás egyre gyakrabban zajlik az utcán, a munkahelyeken vagy akár a tömegközlekedési eszközökön. A toborzók sok esetben igazoltatás vagy érdemi ellenőrzés nélkül állítják meg a férfiakat, akiket azonnal buszokba kényszerítenek, majd katonai gyűjtőpontokra szállítanak.

Számos felvétel tanúskodik dulakodásokról, földre tepert civilekről, sőt olyan esetekről is, amikor a toborzók nyílt testi erőszakot alkalmaznak. A társadalmi feszültség érezhetően nő, miközben egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

Beszámolók szerint a toborzókat sokszor az sem tartja vissza, ha az áldozat az akció során megsérül vagy akár az életét veszti. Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József is a kényszersorozás kegyetlenségének esett áldozatul. Az ügyet az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, miközben Brüsszel érdemi reakció nélkül hagyta a tragédiát.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

