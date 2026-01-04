A mozgósítástól rettegő ukrán férfiak otthon töltik az idejüket és nem lépnek ki az utcára, hogy elkerüljék a toborzókat.

Azonban hosszú távon csak azok élhetnek így, akiknek van lehetőségük távmunkára, megtakarításaik vannak, vagy rokonok támogatására számíthatnak. A többiek, valamint a dezertőrök, akik általában félnek hazamenni, mivel ott őrizetbe vehetik őket, más módot találtak a pénzkeresésre: a munkaerőhiánnyal küzdő magánvállalkozásoknál vállalnak munkát, lakhatásért, bujtatásért és éhbérért cserébe.

„Biztonsági őrként dolgozom egy szórakoztató központban, gyakorlatilag nem megyek utcára. Ebben a létesítményben korábban már dolgoztam, a tulajdonos jól ismer. A háború kezdete óta kétszer is megkeresett a TCK, először 2024-ben, de akkor sikerült megszöknöm útközben. Másodszor az utcán tartóztattak le, őrizet alatt vittek a kiképzőközpontba. A parancsnokkal egy hét múlva sikerült megállapodnom: kiállított nekem egy kétnapos kiküldetést haza, és amikor nem tértem vissza, még pár hétig nem adott ki körözést. Előre tudta, hogy nem fogok visszatérni. Mivel otthon is kereshettek volna, megállapodtam a klub tulajdonosával, ahol korábban dolgoztam” – mondta egy odesszai férfi, hozzátéve:

Éjszakai őrként és nappali biztonsági őrként dolgozom. A központ területén élek egy raktárban, az étkezést az intézmény konyháján biztosítják. A 15 ezer hrivnyás fizetésemből a tulajdonos 5 ezer hrivnyát levon a lakhatásért és 5 ezret az étkezésért. Amíg a háború véget nem ér, nem tervezem, hogy kimegyek az utcára. Ez a helyzet mindkettőnknek megfelel: nekem nyugodt, neki pedig előnyös. A korombeli férfiak – körülbelül 40 évesek – most gyakorlatilag nincsenek, nincs aki dolgozzon. A létesítmény presztízsértékű, drága, soha nem ellenőrzi a TCK. Azt mondják, hogy a tulajdonos megállapodott velük

– magyarázta.