A rabszolgatartás új formája jelent meg Ukrajna-szerte

Ukrajnában egyre több hadköteles férfi és dezertőr kényszerül illegális munkavégzésre, hogy elkerülje a kényszersorozást. Magánvállalkozásoknál, raktárakban és mezőgazdasági telepeken dolgoznak éhbérért, lakhatásért és védelemért cserébe. A rendszer gyakran összefonódik korrupcióval, a TCK-val kötött megállapodásokkal és kenőpénzekkel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 5:55
A TCK emberei civileket állítanak meg.
A TCK emberei civileket állítanak meg. Forrás: AFP
A hadkötelezettség elől menekülő ukrán férfiak, valamint a dezertőrök magánvállalkozásoknál rejtőzködnek, és gyakran ki sem lépnek az utcára, hogy ne vigyék el őket a toborzótisztek. A cégek tulajdonosai általában raktárakban és egyéb melléképületekben biztosítanak számukra lakhatást, emellett ételt és minimális bért adnak a férfiaknak, gyakorlatilag rabszolgaként tartva őket – számolt be cikkében a V4NA.

Ukrajna-szerte cégek bújtatják a sorozás elől menekülőket, viszont ott rabszolgasors vár rájuk.
Ukrajna-szerte cégek bújtatják a sorozás elől menekülőket, viszont ott rabszolgasors vár rájuk. Fotó: AFP

A mozgósítástól rettegő ukrán férfiak otthon töltik az idejüket és nem lépnek ki az utcára, hogy elkerüljék a toborzókat.

Azonban hosszú távon csak azok élhetnek így, akiknek van lehetőségük távmunkára, megtakarításaik vannak, vagy rokonok támogatására számíthatnak. A többiek, valamint a dezertőrök, akik általában félnek hazamenni, mivel ott őrizetbe vehetik őket, más módot találtak a pénzkeresésre: a munkaerőhiánnyal küzdő magánvállalkozásoknál vállalnak munkát, lakhatásért, bujtatásért és éhbérért cserébe.

„Biztonsági őrként dolgozom egy szórakoztató központban, gyakorlatilag nem megyek utcára. Ebben a létesítményben korábban már dolgoztam, a tulajdonos jól ismer. A háború kezdete óta kétszer is megkeresett a TCK, először 2024-ben, de akkor sikerült megszöknöm útközben. Másodszor az utcán tartóztattak le, őrizet alatt vittek a kiképzőközpontba. A parancsnokkal egy hét múlva sikerült megállapodnom: kiállított nekem egy kétnapos kiküldetést haza, és amikor nem tértem vissza, még pár hétig nem adott ki körözést. Előre tudta, hogy nem fogok visszatérni. Mivel otthon is kereshettek volna, megállapodtam a klub tulajdonosával, ahol korábban dolgoztam” – mondta egy odesszai férfi, hozzátéve:

Éjszakai őrként és nappali biztonsági őrként dolgozom. A központ területén élek egy raktárban, az étkezést az intézmény konyháján biztosítják. A 15 ezer hrivnyás fizetésemből a tulajdonos 5 ezer hrivnyát levon a lakhatásért és 5 ezret az étkezésért. Amíg a háború véget nem ér, nem tervezem, hogy kimegyek az utcára. Ez a helyzet mindkettőnknek megfelel: nekem nyugodt, neki pedig előnyös. A korombeli férfiak – körülbelül 40 évesek – most gyakorlatilag nincsenek, nincs aki dolgozzon. A létesítmény presztízsértékű, drága, soha nem ellenőrzi a TCK. Azt mondják, hogy a tulajdonos megállapodott velük

 – magyarázta.

Hasonló „munkavállalói menedékhelyek” működnek a hadkötelezettség elől menekülők számára szervizállomásokon és mezőgazdasági területeken is. A gazdaságokat fenntartó családoknál és agrárvállalkozásoknál a férfiak gyakran fillérekért dolgoznak, cserébe a TCK elől ígért védelemért, valamint a lakhatásért és az étkezésért, amelyet ugyan „ingyenesnek” neveznek, de a gyakorlatban a tulajdonosok többsége levonja a munkabérből.

Egy vállalkozó is megszólalt, aki elmondta, jelenleg három ember dolgozik nála ilyen feltételekkel. 

Az egyik katona, aki két évig harcolt, majd dezertált, és nem akar visszatérni a szolgálatba. A másik kettő fiatal traktoros, 30 és 35 évesek. Mindhárman folyamatosan nálam dolgoznak, a vállalat területén élnek a személyzeti helyiségben. Ott minden feltétel adott: kályha, világítás, víz, kinti WC. Ketten mechanikusok, traktorokat és kombájnokat javítanak, a harmadik őr. Mindegyiknek 10 ezer hrivnyát fizetek, plusz az étkezést. Ez mind a srácoknak, mind nekem megfelel. A TCK nem zavar, megállapodok. Ezenkívül támogatok néhány egységet

 – magyarázta a Mikolajiv megyei vállalkozó.

A kényszersorozás elől rengetegen menekülnek.
A kényszersorozás elől rengetegen menekülnek. Fotó: AFP

Egy másik vállalkozó elmondta, tud arról, hogy mezőgazdasági vállalatok tulajdonosai kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötnek a helyi TCK-val a munkatársaik védelme érdekében.

„A szomszédos gazdaságban körülbelül tíz férfi dolgozik így, mindannyian a sorozás elől bujkálnak. A mezőgazdasági cég tulajdonosa kenőpénzért megállapodott a TCK-val. A katonai nyilvántartók úgy tesznek, mintha nem tudnának a hadkötelezettség elől menekülőkről, akik akár szabadon is járhatnak a faluban és otthon éjszakázhatnak. Ez a vállalat tulajdonosának is előnyös: nem kell traktorosokat és kombájnosokat keresnie a mezőkön végzendő munkához, ráadásul pénzt is megtakarít, mivel a menekülőknek nyomorúságos bért, 5-6 ezer hrivnyát fizet havonta, de biztosít számukra lakhatást és étkezést” – mondta az illető.

A mai napig történnek a TCK emberei által elkövetett erőszakos cselekmények.
A mai napig történnek a TCK emberei által elkövetett erőszakos cselekmények. Fotó: AFP

Ukrajnában az emberélet nem számít, ha a háború folytatásáról van szó, az ukrán állam mindenáron folytatni akarja a harcot, amelybe demográfiailag is belerokkan az ország.

A hadiállapotot folyamatosan meghosszabbítja Zelenszkij, a hadkötelezettség korhatárát pedig kitolták 25 és 60 év közötti életkorra. Akit nem kényszerítettek a frontra, az elmenekült az országból. Ennek eredményeként Ukrajna lakossága rohamosan fogy, az aktív korú férfiak száma csökken, a munkaerőpiacon egyre kevesebb az elérhető munkaerő. Egy friss statisztikai összegzés is arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna negatív demográfiai irányt mutat, a fiatalok számának jelentős csökkenése (13,7%) előrevetíti a népesség csökkenését. Mivel egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, Ukrajna az elkövetkező évtizedekben munkaerőhiánnyal szembesülhet. A hangsúly a munkahelyteremtésről a meglévő munkaerő-potenciál optimalizálására helyeződik át – összegez a tanulmány.

Ukrajnában rettegnek a toborzótisztektől a hadköteles férfiak

Az ukrán toborzók, a TCK munkatársai brutális módon hurcolják el a hadköteles férfiakat a kiképzőközpontokba, majd a frontra. Rajtaütésszerűen jelennek meg az utcán, szórakozóhelyeken és erőszakot alkalmazva viszik magukkal a férfiakat. Előfordult, hogy a toborzók az otthonából vittek el embereket, de olyan eset is volt, amikor egy férfit a kerékpárjáról rángattak le.

A brutális bánásmód során többen súlyos sérülést szenvedtek, volt, aki belehalt a TCK akciójába, vagy később, a kiképzőközpontban kínozták halálra.
A még Ukrajnában élő férfiak érthető módon bújkálnak a TCK emberei és a háborúba küldés, vagyis a biztos halál elől. Ezért vállalják a beszűkült életteret, a csekély bérezést és a sokszor megalázó munka- és életkörülményeket.

A gazdagok megvásárolják a szabadságot

A toborzórisztek könnyen megfizethetők. Jelentősebb összegekért cserébe elkerülnek bizonyos „védett”, vagyis rendszeresen fizető cégeket, személyeket, létesítményeket. Egy-egy alkalommal akár 1000 dollárt is kapnak azért, hogy ne hurcolják el a hadköteles férfiakat egy vállalkozástól vagy egy családból. A kenőpénzek elfogadásán kívül rendszeresek az egyéb visszaélések is. A korrupt toborzótisztek pénzt kérnek az elhurcolás utáni szabadon bocsátásért, de hamis felmentő igazolások kiállításával is üzletelnek.

Borítókép: A TCK emberei civileket állítanak meg az utcán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

