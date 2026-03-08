Az ukrán újságíró, Diana Panchenko friss, sokkoló állításokkal állt elő az „ukrán aranykonvoj” ügyében. Forrásaira hivatkozva Panchenko azt állítja, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák – számolt be cikkében a Mandiner.
Döbbenetes dolgokat állít egy ukrán újságíró az aranykonvoj kapcsán
Az „ukrán aranykonvoj” ügye újabb fordulatot vett, miután az ukrán újságíró, Diana Panchenko súlyos állításokat fogalmazott meg a Magyarországon lefoglalt hatalmas pénz- és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták.
Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges
– fogalmazott az újságíró.
Mint ismert, március 5-én a magyar hatóságok két, Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg magyar területen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a két járműben összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat találtak. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a NAV hét ukrán állampolgárt – köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot – állított elő, őket később kiutasították az országból.
A magyar kormány részéről több komoly kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, amelyekre mindeddig nem érkezett kielégítő válasz:
- Miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével?
- Miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek?
- Miért pont egy magyarországi útvonalat választották?
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: ha valóban legális banki tranzakcióról lett volna szó – ahogy az ukrán fél állítja –, akkor miért nem egyszerű banki átutalással intézték a hatalmas összegek mozgatását, és miért volt szükség titkosszolgálati kötődésű kísérőkre? A miniszter szerint jogosan merül fel a gyanú, hogy esetleg nem másról, mint az ukrán háborús maffia pénzéről van szó.
Borítókép: A NAV által lefoglalt ukrán arany és devizamilliók (Fotó: MTI)
