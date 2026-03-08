Döbbenetes dolgokat állít egy ukrán újságíró az aranykonvoj kapcsán

A magyar kormány részéről több komoly kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, amelyekre mindeddig nem érkezett kielégítő válasz:

Miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével?

Miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek?

Miért pont egy magyarországi útvonalat választották?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: ha valóban legális banki tranzakcióról lett volna szó – ahogy az ukrán fél állítja –, akkor miért nem egyszerű banki átutalással intézték a hatalmas összegek mozgatását, és miért volt szükség titkosszolgálati kötődésű kísérőkre? A miniszter szerint jogosan merül fel a gyanú, hogy esetleg nem másról, mint az ukrán háborús maffia pénzéről van szó.

Borítókép: A NAV által lefoglalt ukrán arany és devizamilliók (Fotó: MTI)