Folytatódik a magyarok kimenekítése a Közel-Keletről + videó

A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni – közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 09. 6:22
Forrong a Közel-Kelet (Fotó: AFP)
Forrong a Közel-Kelet (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter közölte, vasárnap volt még egy mentesítő járatunk Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hoztuk haza.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Hétfőn pedig két járatunk lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. Összesen 180 magyart hozunk haza a közel-keleti válság miatt, 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubajban, azonban egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni. 

Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek

– részletezte posztjában a miniszter. 

 

