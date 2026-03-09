josé mourinhobragabenficaportoportugálferencváros

Mourinho piros lapja: rossz helyre rúgott a Benfica trénere + videó

A portugál labdarúgó-bajnokság vasárnap esti rangadóján a Benfica és a Porto Lisszabonban 2-2-re végzett egymással, és a meccs végjátéka nem volt mentes a feszültségtől. A Benfica a 88. percben egyenlített, és ezt követően a vezetőedzője, José Mourinho piros lapot kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 5:30
Jose Mourinho nem fogta vissza magát a rangadó végén Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
A portugál élvonalban a 25. forduló után az éllovas Porto 66, a második Sporting 62, a harmadik Benfica 59, a negyedik Braga 46 ponttal áll – utóbbi a Ferencváros ellenfele az Európa-liga nyolcaddöntőjében, és csütörtökön a Groupama Arénában láthatjuk. A múlt hétvégén szombaton a Braga–Sporting meccs, majd vasárnap a Benfica–Porto találkozó is 2-2-re végződött. Lisszabonban a Porto a szünetben 2-0-ra vezetett, a Benfica a 69. percben szépített, a 88. percben pedig egyenlített. De a jegyzőkönyvbe még volt mit beírni, mert a Benfica egyenlítő gólja után José Mourinho vezetőedző piros lapot kapott. A kispadoknál zűrzavaros jelenetek játszódtak le, a Portóból Pepét pedig  a lelátóról megdobták egy öngyújtóval.

José Mourinho, amikor megindult a Porto kispadja felé
José Mourinho, amikor megindult a Porto kispadja felé Forrás: X

Mourinho így mesélte el, mi történt:

– A játékvezető azt mondta, azért állított ki, mert szándékosan a Porto kispadja felé rúgtam egy labdát. De ez nem igaz. Itt a Luz stadionban már többször megtettem, hogy a gólunkat követően felrúgtam egy labdát a lelátóra, hogy egy szurkolónak szerencséje legyen, és így ünnepeltem. Tudom, hogy nem a legjobb a  rúgótechnikám, de most is a lelátóra akartam rúgni a labdát – mondta a tréner, és ezzel bizonyára sokakat megmosolyogtatott.

José Mourinhónek nemcsak a játékvezetővel gyűlt meg a baja, hanem a Porto másodedzőjével is. Lucho González – Francesco Farioli vezetőedző segítője – elmondása szerint a találkozó alatt folyamatosan árulónak nevezte.

Mourinho kiakadt a Porto másodedzőjének árulózása miatt

– Legaláb ötvenszer nevezett árulónak, de szeretném, ha elmagyarázná nekem, hogy miért lennék áruló? Dolgoztam a Portónál, a lelkemet adtam a klubért (2004-ben BL-t nyert vele – a szerk.), dolgoztam a Chelsea, az Inter, a Real Madrid csapatánál, körbeutaztam a világot. Amikor ő (Lucho González – a szerk.) a Porto játékosaként a Marseille-be igazolt, akkor elárulta a Portót? Azzal nincs gond, hogy ha a szurkolók sértegetnek, akár olyanok is, akik egykor a lábaim elé vetették magukat, ez a futball része. No de hogy egy profi kollégám nevezzen árulónak, az nincs rendben – érvelt higgadtan Mourinho a lefújás után a sajtótéjékoztatón. Ám előtte, amikor a Benfica egyenlített, rohant a Porto kispadja felé, és azt mutogatta az argentin másodedző felé, hogy milyen kevésre értékeli… 

A Benfica–Porto találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

