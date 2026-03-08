Hydro Fehérvár AV19osztrák jégkorongligajégkorong

Harmincnégy másodpercen múlt a fehérvári búcsú, mégis meglett a bravúros továbbjutás

A Hydro Fehérvár AV19 1-0-ra győzött a Vienna Capitals otthonában az osztrák jégkorongliga rájátszásselejtezőjében. A fehérváriak ezzel hátrányból fordítva 2-1-es összesítéssel bejutottak a kedden rajtoló negyeddöntőbe.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 20:51
A magyar csapat megfordította a párharcot Forrás: Hydro Fehérvár AV19/Facebook
A Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorongliga alapszakaszának utolsó fordulójában, múlt vasárnap az újonc FTC-vel szemben biztosította helyét a rájátszás selejtezőjében, és a Vienna Capitals választotta őt ellenfélnek, miután az egymás elleni négy csatából háromszor is győzni tudott.

A fehérváriak bravúros győzelemmel jutottak negyeddöntőbe
A fehérváriak bravúros győzelemmel jutottak a negyeddöntőbe Fotó: Hydro Fehérvár AV19/Facebook

A negyeddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén, szerdán a Volán 5-1-es vereséget szenvedett Bécsben, ám pénteken hazai jégen remekelt és 7-3-as sikerrel kiharcolta a harmadik összecsapást: a MET Arénában háromszor egyenlített, majd a záró játékrészt 4-0-ra nyerte, a hét góljából négy emberelőnyben, egy pedig létszámhátrányban született.

A vasárnapi meccs elején rosszul cserélt a magyar csapat, emiatt emberhátrányba került, ez mégis jól sült el, mert Trevor Cheek betalált. Ez megfogta a bécsieket, akik a szünetben rendezték soraikat, és a folytatásban rengeteget lőttek kapura, ám a 32 védéssel záró Rasmus Reijola kapus és a védelem állta a rohamokat. Telt az idő, ez a vendégek malmára hajtotta a vizet, a játékosok jól összpontosítottak és fegyelmezettek maradtak, így az 1-0-s győzelmükkel nagy bravúrral bejutottak a legjobb nyolc közé.

Megszakadt a rossz fehérvári sorozat

A Fehérvár ezt megelőzően legutóbb 2024. december 15-én tudott nyerni az osztrák fővárosban, azóta négyből négy vereség volt a mérlege.

A negyeddöntő kedden rajtol, és még vasárnap este kiderült, hogy az egyik fél negyedik győzelméig tartó sorozatban a Fehérvár ellenfele a Klagenfurt lesz. A Volán – amellyel egy hét alatt nagyot fordult a világ, hiszen múlt vasárnap kevesebb mint 34 másodpercen múlt a szezonbúcsúja – idegenben kezd.

 

