Sok magyar hiba, ezúttal sima vereség a dán női kézilabda-válogatott ellen

A két válogatott csütörtökön Tatabányán találkozott az Eurokupa csoportkörének harmadik fordulójában, ahol a sok hibával tarkított mérkőzésen a dánok 21–19-re nyertek, így sorozatban hatodszor is legyőzték a magyar csapatot. A magyar keretben nem volt ott Papp Nikoletta: a jobbátlövő hétfő délelőtt visszatér Nagybányára, miután klubja hivatalos úton kérte az elengedését a Magyar Kézilabda-szövetségtől. Az MKSZ minden lehetséges alternatívát megvizsgált annak érdekében, hogy a játékos a csapattal maradhasson Dániában, végül azonban nem maradt más megoldás. A helyére Szmolek Apollónia került a csapatba.

A magyar válogatott Klujber góljával megszerezte a vezetést, de a dánok már az első félidőben eldöntötték a meccset Fotó: MTI

Már az első félidőben nagy hátrányba került a magyar válogatott

Rosszul kezdte a mérkőzést a magyar válogatott. Bár Klujber góljával megszerezte a vezetést, a folytatásban a hazaiak gyorsan átvették az irányítást, és a sok magyar technikai hiba, kihagyott helyzet miatt fokozatosan elléptek. A dánok Jörgensen heteseivel, valamint Dahl, Hansen és Scaglione találataival már az első negyedóra végére magabiztos előnyt építettek ki. A magyaroknál Kuczora, Vámos, Kovács Anett és Petrus próbálta tartani a lépést, Szemerey több fontos védést is bemutatott, de támadásban továbbra sem találták a ritmust. Kristensen is remekül védett, több nagy magyar helyzetet hatástalanított. A hajrában Szmolek gólja és Klujber hetese valamelyest kozmetikázta az eredményt, de a dudaszóig nem sikerült közelebb zárkózni, így a dánok 14-7-es előnnyel mehettek pihenőre.

Csak egy-egy felvillanása volt a magyar válogatottnak a második félidőben, de ez kevés volt a szoros végeredményhez MTI

A dánok nem engedték ki a kezükből az irányítást

A második félidő Kuczora góljával kezdődött, de a dánok nem engedték ki a kezükből az irányítást. Hansen, Friis és Brandt találataival ismét növelték előnyüket, miközben a magyarok sorra hagyták ki a helyzeteket, Kristensen pedig továbbra is magabiztosan védett. A különbség hamar tíz gólra nőtt, bár Vámos, Tóvizi és Simon találataival időnként sikerült faragni a hátrányból. A dánok azonban rendre válaszoltak: Bardrum-Larsen és Jörgensen góljaival stabilan tartották az előnyt, így a magyar felzárkózási kísérletek nem hoztak áttörést. A hajrában Simon és Albek is betalált, de az északiak továbbra is kézben tartották a mérkőzést. A végén Bardrum-Larsen még növelte a különbséget, majd Csíkos szerezte a találkozó utolsó gólját, így Dánia végül magabiztos, 31-22-es győzelmet aratott.