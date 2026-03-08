Golovin Vlagyimirnak a kilencgólos vereség kevésbé fáj, mint a kétgólos

Amint arról beszámoltunk , a vasárnapi meccset a dánok gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötték, a szünetben 14-7-re vezettek. A fordulást követően nyolc perc telt el, amikor 21-11-nél már tíz találat volt a különbség. A maroknyi magyar szurkolótábor azt kérte Golovin Vlagyimir válogatottjától, hogy harcoljon, 24-17-re sikerült is közelíteni, itt azonban megtorpant a zárkózás és végül 31-22-re kapott ki a skandinávoktól Golovin Vlagyimir csapata. A magyar gólszerzők: Vámos 5, Simon 4, Klujber, Kuczora, Tóvizi, Falusi-Udvardi 2-2, Kovács, Petrus, Szmolek, Albek, Csíkos 1-1. A találkozón Szemerey Zsófi tíz, a túloldalon Kristensen 14 lövést védett. A Győr beállója, Ida-Marie Dahl négyszer, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként nyolcszor volt eredményes.

Golovin Vlagyimir csapata mindkét meccsen kikapott a dánoktól Fotó: Claus Fisker/MTI/EPA/Ritzau

Golovin: Az egység jobb volt, de nem találtuk a játékunkat

– Szinte ugyanúgy folytattuk, ahogy Tatabányán befejeztük. Sok helyzetet kihagytunk, rosszul kezdtünk, ebből komoly erőt merítettek a dánok, gyorsan, pontosan játszottak, mi pedig nem tudtuk megtalálni a játékunkat. Kiss Niki hiányára védekezésben próbáltunk megoldásokat találni, de nem működtek. Szerettünk volna csapatként jobban teljesíteni, mint Tatabányán, az egység jobb volt, de nem találtuk a játékunkat. Csütörtökön az ellenfél sem játszott jól, ezért is fájt jobban a hazai vereség, ma a dánok jobbak voltak – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

A csoport állása:

Dánia 8 pont Magyarország 4 (115-102) Csehország 4 (115-122) Törökország 0

A magyar válogatott további Eurokupa-programja: