Golovin Vlagyimirnak a kilencgólos vereség kevésbé fáj, mint a kétgólos

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott vasárnap 31-22-re alulmaradt a dán csapattal szemben vasárnap a svendborgi Eurokupa-mérkőzésen. Együttesünk csütörtökön Tatabányán 21-19-re kapott ki a dánoktól, és a visszavágó után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, hogy az a vereség jobban fájt neki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 19:21
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, illetve Faragó Lea (j) és Szmolek Apollónia (k) a női kézilabda Eurokupa csoportkörében, a B csoport negyedik fordulójában játszott Dánia–Magyarország mérkőzésen Svendborgban 2026. március 8-án Fotó: Claus Fisker Forrás: MTI/EPA/Ritzau
Amint arról beszámoltunk , a vasárnapi meccset a dánok gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötték, a szünetben 14-7-re vezettek. A fordulást követően nyolc perc telt el, amikor 21-11-nél már tíz találat volt a különbség. A maroknyi magyar szurkolótábor azt kérte Golovin Vlagyimir válogatottjától, hogy harcoljon, 24-17-re sikerült is közelíteni, itt azonban megtorpant a zárkózás és végül 31-22-re kapott ki a skandinávoktól Golovin Vlagyimir csapata. A magyar gólszerzők: Vámos 5, Simon 4, Klujber, Kuczora, Tóvizi, Falusi-Udvardi 2-2, Kovács, Petrus, Szmolek, Albek, Csíkos 1-1. A találkozón Szemerey Zsófi tíz, a túloldalon Kristensen 14 lövést védett. A Győr beállója, Ida-Marie Dahl négyszer, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként nyolcszor volt eredményes.

Golovin Vlagyimir csapata mindkét meccsen kikapott a dánoktól
Golovin Vlagyimir csapata mindkét meccsen kikapott a dánoktól Fotó: Claus Fisker/MTI/EPA/Ritzau

Golovin: Az egység jobb volt, de nem találtuk a játékunkat

– Szinte ugyanúgy folytattuk, ahogy Tatabányán befejeztük. Sok helyzetet kihagytunk, rosszul kezdtünk, ebből komoly erőt merítettek a dánok, gyorsan, pontosan játszottak, mi pedig nem tudtuk megtalálni a játékunkat. Kiss Niki hiányára védekezésben próbáltunk megoldásokat találni, de nem működtek. Szerettünk volna csapatként jobban teljesíteni, mint Tatabányán, az egység jobb volt, de nem találtuk a játékunkat. Csütörtökön az ellenfél sem játszott jól, ezért is fájt jobban a hazai vereség, ma a dánok jobbak voltak – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

A csoport állása:

  1. Dánia 8 pont
  2. Magyarország 4 (115-102)
  3. Csehország 4 (115-122)
  4. Törökország 0

A magyar válogatott további Eurokupa-programja:

  • április 8., szerda:
    Törökország–Magyarország, Aksaray Merkez 18.00
  • április 11., szombat:
    Magyarország–Csehország, Érd 18.00

 

 

