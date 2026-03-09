A háborúnak, az ukrán zsarolásnak és a tiszás gyűlölködésnek is megálljt parancsolhatnak a magyarok a Békemeneten

Az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Az idei lesz a negyedik Békemenet az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemeneten a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.

Sorsfordító pillanatban rendezik a március 15-i Békemenetet (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A háborús fenyegetés továbbra is fennáll, azonban a Békemeneten nemcsak erre, hanem az ukrán zsarolásra is nemet mondhatnak a polgárok. Az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

De a magyarok egységesen léphetnek fel az ellen is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ukrán államfő az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette: reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

A Békemenet erőt mutat a tiszás fenyegetésekkel szemben

Ám nemcsak a háború jelentette veszélyek miatt fontos a mostani Békemenet, ugyanis egyre inkább eldurvul a politikai közbeszéd a választási kampány közepette. Az utóbbi hetekben gyakori volt, hogy a Tisza Párt politikusai és szimpatizánsai durva, fenyegető hangnemet ütöttek meg. Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy szombaton rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén. Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője számolt be róla, hogy

egy önkéntesére gázpisztollyal lövést adtak le egy ablakból, miközben házról házra járva kopogtatott.

A kormánypárti politikusok sorra ítélték el a történteket, Orbán Viktor miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ellenfelük gyűlöletközösséget épít. Magyar Péter az egyik fórumán, Budakeszin reagált a fideszes aktivistát ért támadásra, de rögtön megpróbált hárítani, bagatellizálni az esetet, és hazugsággal vádolta a kormánypártokat.

Szerinte csak egy játék, hogy rálőttek a Fidesz aktivistájára.

De nem ez volt az egyetlen botrányos eset az utóbbi hetekben, ugyanis Győrben egy kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe.