A háborúnak, az ukrán zsarolásnak és a tiszás gyűlölködésnek is megálljt parancsolhatnak a magyarok a Békemeneten

Egyre aggasztóbb a hazai és a nemzetközi környezet, hazánkat egyre nagyobb fenyegetettség veszélyezteti, amely ellen közösen állhatnak ki a magyar emberek a március 15-i Békemeneten. A háborús veszély és az ukrán zsarolás mellett az utóbbi hetekben a Tisza Párt politikusai és szimpatizánsai durva, fenyegető hangnemet ütöttek meg.

2026. 03. 09. 4:55
Fotó: Csudai Sándor
Az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Az idei lesz a negyedik Békemenet az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemeneten a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak, hogy nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba, nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra. 

20251023 Budapest A Békemenet úton a Kossuth tér felé. Fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Sorsfordító pillanatban rendezik a március 15-i Békemenetet (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A háborús fenyegetés továbbra is fennáll, azonban a Békemeneten nemcsak erre, hanem az ukrán zsarolásra is nemet mondhatnak a polgárok. Az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

De a magyarok egységesen léphetnek fel az ellen is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ukrán államfő az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette: reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

 

A Békemenet erőt mutat a tiszás fenyegetésekkel szemben

Ám nemcsak a háború jelentette veszélyek miatt fontos a mostani Békemenet, ugyanis egyre inkább eldurvul a politikai közbeszéd a választási kampány közepette. Az utóbbi hetekben gyakori volt, hogy a Tisza Párt politikusai és szimpatizánsai durva, fenyegető hangnemet ütöttek meg. Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy szombaton rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén. Mint megírtuk, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője számolt be róla, hogy 

egy önkéntesére gázpisztollyal lövést adtak le egy ablakból, miközben házról házra járva kopogtatott. 

A kormánypárti politikusok sorra ítélték el a történteket, Orbán Viktor miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ellenfelük gyűlöletközösséget épít. Magyar Péter az egyik fórumán, Budakeszin reagált a fideszes aktivistát ért támadásra, de rögtön megpróbált hárítani, bagatellizálni az esetet, és hazugsággal vádolta a kormánypártokat.

Szerinte csak egy játék, hogy rálőttek a Fidesz aktivistájára.

De nem ez volt az egyetlen botrányos eset az utóbbi hetekben, ugyanis Győrben egy kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe. 

A bejegyzésében büszkén azt írta: a fiatal aktivisták sem tudtak felelni a kérdésére.

Budapesten is veszély fenyegeti a Fidesz aktivistáit: a fővárosban támadás érte egyiküket, aki számonkérte a kormányzó pártok plakátjainak rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

Magyar Péter országjárásának jászszentlászlói állomásán a középkori törvények szigorát emlegetve beszélt a mai büntetőjogi gyakorlatról, majd megfenyegette a Hír TV-t. A Tisza Párt elnöke sajnálatosnak tartja, hogy ma már nem lehet olyan szigorral fellépni bizonyos bűncselekmények esetén, mint Árpád-házi Szent László király idején. 

Megfogalmazása szerint „akiknek félnivalójuk van, azok azok, akiknek Szent László király idején is félnivalójuk volt a törvénytől”. Hozzátette:

Sajnos ma már nem lehet olyan szigorral eljárni bizonyos bűncselekmények esetén, pedig néhányan lehet, hogy megérdemelnék. Kedves Hír TV!

A Fidesz egy szeretetközösség

A tiszás agresszivitással kapcsolatban megszólalt Orbán Viktor is. A kormányfő a digitális polgári körök debreceni háborúellenes gyűlésén elmondott beszédében úgy fogalmazott:

Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket.

A kormányfő azt mondta: 

A Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség. A másik oldalon is sokan vannak, de az egy gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot és jövőt építeni.

Míg a közösségi oldalán mindenkit arra biztatott, hogy minél többen vegyenek részt a Békemeneten, aminek a végállomása a Kossuth téren lesz, ahol a március 15-i állami ünnepséget rendezik. A miniszterelnök itt mond beszédet 13 órától.

 

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.

Az eddigi békemenetek listája:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.
  • 2025. október 23.

A békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

 

Mit jelezhet előre a Békemenet? 

Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így néhány héttel a választások előtt kiemelt jelentősége lesz annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a Békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Csudai Sándor)

 

