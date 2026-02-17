Békemenet lesz március 15-én

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján. Mint jelezte, a pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni. Csizmadia mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Békemeneten.

Legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békementet, amelyen hatalmas tömeg vett részt. A rendezvény után a résztvevők pedig a Kossuth téren meghallgatták Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Csudai Sándor)