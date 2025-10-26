Békemenet-export a nyugat-európai országok felé

Csizmadia László, Civilek.Info: „Ez a 11. békemenetünk, ahol azt látom, hogy a CÖF–CÖKA hívására rengeteg önkéntes szellemi honvédő jelent meg. Ez üzenet mindenféleképpen egyenesen Brüsszelnek, üzenet az európai, főleg nyugat-európai országok felé, hogy az az erőfeszítésünk, ami jelen pillanatban ma is megnyilvánul, az egy tulajdonképpeni békemenet-exportot jelentsen, és hogyha sok nyugat-európai városban ugyanennyien lesznek, akkor azt hiszem, hogy Von der Leyen és Weber úr reszketni fog, és önként elhagyják a posztjukat, mert csak így lesz jövőnk, így tudjuk a háborút elfelejteni!”