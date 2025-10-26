Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Békemenet-export a nyugat-európai országok felé

Békemenet-export a nyugat-európai országok felé

Csizmadia László
2025. 10. 26. 14:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csizmadia László, Civilek.Info: „Ez a 11. békemenetünk, ahol azt látom, hogy a CÖF–CÖKA hívására rengeteg önkéntes szellemi honvédő jelent meg. Ez üzenet mindenféleképpen egyenesen Brüsszelnek, üzenet az európai, főleg nyugat-európai országok felé, hogy az az erőfeszítésünk, ami jelen pillanatban ma is megnyilvánul, az egy tulajdonképpeni békemenet-exportot jelentsen, és hogyha sok nyugat-európai városban ugyanennyien lesznek, akkor azt hiszem, hogy Von der Leyen és Weber úr reszketni fog, és önként elhagyják a posztjukat, mert csak így lesz jövőnk, így tudjuk a háborút elfelejteni!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.