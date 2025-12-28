Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

Élő közvetítés 2025. dec. 28. 16:44

Zelenszkij és várhatóan Trump is beszél az európai vezetőkkel a találkozó során

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án, magyar idő szerint 19 órakor Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartanak tárgyalást a béketervek kapcsán elért eredményekről. A nagy téttel bíró egyeztetés fejleményeit percről percre, élőben követjük a Magyar Nemzeten.

TrumpZelenszkijFloridatalálkozó
A nap eddigi összefoglalója

 

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Cikkünk folyamatosan frissül 4 bejegyzés

10 perce frissült 17:02

A miami tárgyalások során Trump és Zelenszkij telefonon felhívják az EU vezetőit

Zelenszkij és Donald Trump telefonon felhívják az európai vezetőket a mai miami tárgyalások során, közölte az ukrán elnök szóvivője, amelyről a Sky News számolt be. Az ukrán elnök tegnap telefonon beszélt a háborúpárti európai vezetőkkel.  Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke elmondta, hogy „koordinációs célból” vett részt a telefonbeszélgetésben a mai Trump-találkozó előtt.

 

14 perce frissült 16:59

Zelenszkij megérkezett Miamiba

Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre a Donald Trumppal tervezett találkozója előtt. A két elnök Trump Palm Beach-i magánklubjában, a Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélésen több kérdés is napirendre kerül, köztük a területi viták és a biztonsági garanciák ügye. 

19 perce frissült 16:53

Starmerrel egyeztetett Zelenszkij

Az ukrán elnök, beszámolója szerint, „részletes” telefonbeszélgetést folytatott az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Keir Starmerrel.

Megbeszéltük a Trump elnökkel való találkozó előkészületeit, valamint az európai partnereinkkel való összes kapcsolatunkat

– írta az ukrán elnök az X-en.

Az Egyesült Királyság az Egyesült Államok és Németország mellett az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, katonai felszerelést, többek között tankokat, légvédelmi rendszereket és tüzérségi fegyvereket biztosított az Oroszország elleni harcban - emlékeztetett a The Guardian. 

21 perce frissült 16:52

Volodimir Zelenszkij delegációja minden forgatókönyvre felkészült

