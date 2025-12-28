Zelenszkij és várhatóan Trump is beszél az európai vezetőkkel a találkozó során

Az ukrán elnök, beszámolója szerint, „részletes” telefonbeszélgetést folytatott az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Keir Starmerrel.

Megbeszéltük a Trump elnökkel való találkozó előkészületeit, valamint az európai partnereinkkel való összes kapcsolatunkat

– írta az ukrán elnök az X-en.

Az Egyesült Királyság az Egyesült Államok és Németország mellett az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, katonai felszerelést, többek között tankokat, légvédelmi rendszereket és tüzérségi fegyvereket biztosított az Oroszország elleni harcban - emlékeztetett a The Guardian.