Zelenszkij és várhatóan Trump is beszél az európai vezetőkkel a találkozó során

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án, magyar idő szerint 19 órakor Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartanak tárgyalást a béketervek kapcsán elért eredményekről. A nagy téttel bíró egyeztetés fejleményeit percről percre, élőben követjük a Magyar Nemzeten.
Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
10 perce frissült 17:02
Zelenszkij és Donald Trump telefonon felhívják az európai vezetőket a mai miami tárgyalások során, közölte az ukrán elnök szóvivője, amelyről a Sky News számolt be. Az ukrán elnök tegnap telefonon beszélt a háborúpárti európai vezetőkkel. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke elmondta, hogy „koordinációs célból” vett részt a telefonbeszélgetésben a mai Trump-találkozó előtt.
Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre a Donald Trumppal tervezett találkozója előtt. A két elnök Trump Palm Beach-i magánklubjában, a Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélésen több kérdés is napirendre kerül, köztük a területi viták és a biztonsági garanciák ügye.
Az ukrán elnök, beszámolója szerint, „részletes” telefonbeszélgetést folytatott az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Keir Starmerrel.
Megbeszéltük a Trump elnökkel való találkozó előkészületeit, valamint az európai partnereinkkel való összes kapcsolatunkat
– írta az ukrán elnök az X-en.
Az Egyesült Királyság az Egyesült Államok és Németország mellett az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, katonai felszerelést, többek között tankokat, légvédelmi rendszereket és tüzérségi fegyvereket biztosított az Oroszország elleni harcban - emlékeztetett a The Guardian.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Már csak pár óra és kezdődik a találkozó.
Az egyházfő az év utolsó Úrangyala imádságán a békéért és a háború áldozataiért való imára kérte a híveket.
Az ukrán elnök fokozatosan visszavett Trumppal szemben.
Elmondta Timur Mindics, hogy beszélt-e mostanában Zelenszkijjel vagy Jermakkal.
Már csak pár óra és kezdődik a találkozó.
Az egyházfő az év utolsó Úrangyala imádságán a békéért és a háború áldozataiért való imára kérte a híveket.
Az ukrán elnök fokozatosan visszavett Trumppal szemben.
Elmondta Timur Mindics, hogy beszélt-e mostanában Zelenszkijjel vagy Jermakkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!