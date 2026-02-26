Nagy botrány készül, leleplező dokumentum került elő, egy közéleti ikon karrierje érhet ma véget

– Eljutott hozzám egy botrányos dokumentum, ami teljesen meg fogja változtatni a politikai napirendet – jelentette be a Facebook-oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője egyelőre nem fedte fel, hogy pontosan mi a tartalma az iratnak, de elöljáróban és figyelemfelkeltésként annyit elárult, hogy
egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől.
A politológus jelezte: ma délután minden kiderül,
17 órakor nyilvánosságra hozza a dokumentumot.
