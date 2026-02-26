Méreginjekcióval végezhetik ki az „Angyalarcút”, a floridai magyar sorozatgyilkost

Szinte napra pontosan egy éve fogták el Miamiban az utóbbi idők legkegyetlenebb sorozatgyilkosát, a most 27 éves Zs. Zsoltot – idézi fel a Blikk.

Forrás: Blikk/Police.hu

Az „Angyalarcúnak” nevezett floridai magyar rém melegbárokban vadászott idős, homoszexuális férfiakra, úgynevezett papikra. DNS-minta, kamerafelvételek, tanúvallomások és sms-ek bizonyítják, hogy Zs. Zsolt két helyi idős emberrel is megismerkedett, majd – szerelmet színlelve – meglopta, illetve bántalmazta őket.

Amikor érezte, hogy szorul a hurok, mindkét áldozatát megfojtotta: az egyiket a saját fürdőkádjában, a másikat az autójában, a biztonsági övvel.

A miami rendőrség az egyik legridegebb bűnözőként, a gonosz megtestesítőjeként aposztrofálta a sorozatgyilkost.

A rendőrség Zs. Zsoltot két idős, homoszexuális férfi brutális meggyilkolásával vádolja, a begyűjtött bizonyítékok alátámasztják a vádlott bűnösségét, ám a férfi ezek ellenére is ártatlannak vallja magát.

A férfi illegális bevándorlóként tartózkodott az Egyesült Államokban. Azz elfogását megelőzően, vagyis a bűncselekmények elkövetése előtt hoztak egy új törvényt Florida államban, ami kiemelt gyilkossági ügyekben a halálos ítélet lehetőségét kiterjesztette az illegális bevándorlókra is. Az új jogszabály nemcsak szigorúbb büntetéseket ír elő az illegálisan az országba érkezők számára, hanem a halálbüntetés kiszabását is lehetővé teszi – áll a cikkben, amit a további részletekkel ide kattintva olvashat el.