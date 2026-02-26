Méreginjekcióval végezhetik ki az „Angyalarcút”, a floridai magyar sorozatgyilkost

Rendkívüli

Hamarosan ítélet születhet a Miami-Dade megyei bíróságon az „Angyalarcúnak” nevezett magyar férfi ügyében, akit kétrendbeli, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolnak. Zs. Zsolt az elsők között lehet, akire az új floridai szabályozás alapján akár halálbüntetés is várhat.

Forrás: Blikk.hu2026. 02. 26. 16:01
Szinte napra pontosan egy éve fogták el Miamiban az utóbbi idők legkegyetlenebb sorozatgyilkosát, a most 27 éves Zs. Zsoltot – idézi fel a Blikk. 

Forrás: Blikk/Police.hu

Az „Angyalarcúnak” nevezett floridai magyar rém melegbárokban vadászott idős, homoszexuális férfiakra, úgynevezett papikra. DNS-minta, kamerafelvételek, tanúvallomások és sms-ek bizonyítják, hogy Zs. Zsolt  két helyi idős emberrel is megismerkedett, majd – szerelmet színlelve – meglopta, illetve bántalmazta őket. 

Amikor érezte, hogy szorul a hurok, mindkét áldozatát megfojtotta: az egyiket a saját fürdőkádjában, a másikat az autójában, a biztonsági övvel.

A miami rendőrség az egyik legridegebb bűnözőként, a gonosz megtestesítőjeként aposztrofálta a sorozatgyilkost. 

A rendőrség Zs. Zsoltot két idős, homoszexuális férfi brutális meggyilkolásával vádolja, a begyűjtött bizonyítékok alátámasztják a vádlott bűnösségét, ám  a férfi ezek ellenére is ártatlannak vallja magát.

A  férfi illegális bevándorlóként tartózkodott az Egyesült Államokban. Azz elfogását megelőzően, vagyis a bűncselekmények elkövetése előtt hoztak egy új törvényt Florida államban, ami kiemelt gyilkossági ügyekben a halálos ítélet lehetőségét kiterjesztette az illegális bevándorlókra is. Az új jogszabály nemcsak szigorúbb büntetéseket ír elő az illegálisan az országba érkezők számára, hanem a halálbüntetés kiszabását is lehetővé teszi – áll a cikkben, amit a további részletekkel ide kattintva olvashat el. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


