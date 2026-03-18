Szijjártó Péter: Amíg nincs patrióta fordulat Európában, addig harcolni kell az olcsó orosz energiáért

A kormány most időben lépett, de amíg nincs egy patrióta fordulat Európában, addig Magyarországnak harcolnia kell az olcsó orosz energiáért, amire a Tisza Párt nem lenne képes és hajlandó – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint szerdán Budapesten. Szijjártó Péter szerint a jelenlegi válságos körülmények között nem szabadna kockáztatni.

Forrás: MTI2026. 03. 18. 22:29
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Kovács Attila
Szijjártó Péter a XVI. kerületi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében egyebek között az energiaellátási nehézségeket is érintette, s azt hangsúlyozta, hogy amikor a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely a Tisza Párttal egyeztetve döntött kőolajszállítás beszüntetéséről a Barátság vezetéken, akkor Magyarország tárolói fel voltak teljesen töltve, 96 napnyi tartalék volt a rendszerben, illetve tengeri szállítmányokat is rendeltek.

Szijjártó Péter szerint a jelenlegi válságos körülmények között nem szabadna kockáztatni (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

És most ott állunk, hogy 84 napnyi tartalékunk van még mindig, de ugye folyamatosan jönnek a tengeri szállítások. Tehát jól állunk, mert felkészültünk. Ami itt a problémát jelenti, az, hogy az iráni háború a világ kőolajszükségletének jelenleg a húsz százalékát blokkolja

– közölte.

S akkor erre jön rá az, hogy Európa ezzel a fantasztikusan, észveszejtően előrelátó és minden ideológiát nélkülöző, praktikus gondolkodással kitiltotta az orosz olajat Európából. Ez azt jelenti, hogy Eurázsiában két jelentős olajforrás van, az arab meg az orosz, és most ez a kettő jelenleg nem érkezik meg Európába, mert az oroszt kizártuk, az arab meg az iráni háború miatt nem tud jönni

– folytatta.

Márpedig ha valamiből kevés van, az drágább. Ha Európában van a legkevesebb, akkor itt a legdrágább. Nem rakétatudomány, ami azt jelenti, hogy már most is háromszor-négyszer annyiért veszik az európai gazdasági szereplők a földgázt, mint az amerikaiak, és háromszor-négyszer annyiért az áramot, mint a kínaiak. Ha most ez még megugrik, akkor nagyjából ki lehet számolni, hogy az európai gazdaság milyen lejtmenetbe fog kerülni

– tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ezért az orosz kőolajimportra vonatkozó szankciók feloldását javasolták az Európai Unióban, a kérdést azonban láthatóan továbbra is ideológiai alapokon kezelik, s így továbbra is nagy a baj. Ez pedig Európa jelenlegi helyzetében szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfontosabb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból és meg kell védeni az embereket és a gazdaságot ezen fegyveres konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

Ezt ugye úgy lehet, hogy harcolunk azért, hogy az olcsó energiát megvehessük a jövőben is. Ugye perre mentünk az Európai Bíróságon az Európai Bizottsággal szemben az orosz energiahordozók vásárlásának tilalma miatt, illetve bevezettük a védett árat a benzinre meg a dízelre

– idézte fel.

És most azt fogjuk csinálni, hogy építünk egy dízelvezetéket a szlovákokkal, s építünk egy olajvezetéket és egy dízelvezetéket a szerbekkel. A magyar, a szerb és a szlovák piac innentől kezdve három, szárazföld által körülzárt piac olyan összehangoltan fog tudni működni, hogy az ilyen zsarolási potenciálok hatásait le fogjuk tudni csökkenteni

– jegyezte meg.

Hála Istennek mi időben léptünk, de hosszú távon azzal kell számolnunk, hogy amíg nincs egy patrióta fordulat Európában, nekünk harcolni kell az olcsó orosz energiáért

– fogalmazott.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy mindez azt mutatja, hogy a jelenlegi válságos körülmények között nem szabadna kockáztatni, ugyanis „szép dolog állítólag a változatosság, de inkább a biztoshoz és a már bizonyítotthoz most mindenképpen érdemes ragaszkodni”.

Kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat év során egymást követték a súlyos krízisek a pénzügyi összeomlással, a tömeges bevándorlóáradattal, a koronavírus-járvánnyal és az ukrajnai háborúval, a magyar gazdaság mégis fantasztikus bravúrokra volt képes.

Erre példaként hozta fel az egymillió új munkahelyet, a családtámogatásokat és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit és adóit.

Most nem érdemes kockáztatni. Mindez mehet a levesbe, ha ilyen nemzetközi körülmények közepette egy nullkilométeres bohócra rábízzuk az országot, akinek fogalma sincs semmiről, aki egész biztos nem fogja tudni megkötni a megállapodást sem az amerikai, sem az orosz elnökkel arról, hogy Magyarország számára a biztonságos, nyugodt, kiszámítható, olcsó energiaellátás rendelkezésre álljon

– vélekedett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

