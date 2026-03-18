Szijjártó Péter: Amíg nincs patrióta fordulat Európában, addig harcolni kell az olcsó orosz energiáért

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy mindez azt mutatja, hogy a jelenlegi válságos körülmények között nem szabadna kockáztatni, ugyanis „szép dolog állítólag a változatosság, de inkább a biztoshoz és a már bizonyítotthoz most mindenképpen érdemes ragaszkodni”.

Kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat év során egymást követték a súlyos krízisek a pénzügyi összeomlással, a tömeges bevándorlóáradattal, a koronavírus-járvánnyal és az ukrajnai háborúval, a magyar gazdaság mégis fantasztikus bravúrokra volt képes.

Erre példaként hozta fel az egymillió új munkahelyet, a családtámogatásokat és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit és adóit.

Most nem érdemes kockáztatni. Mindez mehet a levesbe, ha ilyen nemzetközi körülmények közepette egy nullkilométeres bohócra rábízzuk az országot, akinek fogalma sincs semmiről, aki egész biztos nem fogja tudni megkötni a megállapodást sem az amerikai, sem az orosz elnökkel arról, hogy Magyarország számára a biztonságos, nyugodt, kiszámítható, olcsó energiaellátás rendelkezésre álljon

– vélekedett.

