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Lezárult a nyomozás az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

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Befejezték a nyomozást az újdörögdi gyakorlótéren történt kézigránát-baleset ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A tavaly márciusi esetben egy fiatal kormánytisztviselő mindkét kezét elvesztette, a kiképző katona pedig szintén megsérült.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 05. 15:47
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Kitértek arra is, hogy az éles dobógyakorlat során a feladatot úgynevezett „száraz gyakorlás” során elismételték. A dobóállásban a dobó mellett közvetlenül helyezkedett el az úgynevezett dobató, akinek vezényszavára a dobónak a gránáttartózsebből elő kellett vennie a kézigránátot, azt a dobókezével meg kellett fognia, míg a másik kezének mutatóujjával tartania kellett a szállításbiztosító sasszeg húzókarikáját. Ezután a dobókezet távolítva ki kellett azt húznia.

A sasszeg eltávolításával élesedik a gránát, ugyanakkor a biztosító kar leszorításával az még nem lép működésbe. A dobónak tehát a biztosító kart leszorítva kellett tartania, majd felvennie a dobópozíciót, és a dobató „Tűz!” vezényszavára a kijelölt célcsoportra el kellett dobnia a kézigránátot. A gránát eldobása után a gyújtófejben lévő forgatórugó a biztosítókart legalább 50 fokos szögben elfordítja, beindul a robbanási folyamat, és a 3,2–4,2 másodperces késleltetési idő letelte után bekövetkezik a robbanás – ismertették.

Ismertették a baleset részleteit

A baleset részleteiről a főügyészség azt írta: 

a sértett kormánytisztviselő a kiadott „Kézigránát!” vezényszóra megpróbálta kihúzni a szállításbiztosító sasszeget, ami elsőre nem sikerült. 

Miután sikerült a szállításbiztosító sasszeget kihúznia, közben a biztosító kart felengedte, aminek következtében az a gyújtó forgástengelyétől számított 50 fokot meghaladó mértékben elfordult a gránáttestől, és a gyújtási folyamat beindult. A sértett a biztosítókart ezután már hiába nyomta vissza a gránáttesthez – fűzték hozzá.

Úgy folytatták: 

a dobó észlelte, hogy valami nem megfelelően történt, megkérdezte a dobatót, hogy „Ez így jó?”, aki a gránátért nyúlt, azonban a robbanás az előírt késleltetési időtartamon belül, 3,94 másodperc alatt bekövetkezett.

A robbanás következtében a kormánytisztviselő sértett maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségromlással járó sérüléseket, míg a mellette álló lőgyakorlatvezető sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett – idézték fel. 

A felrobbant kézigránát esetében műszaki hibát, illetve a gyújtószerkezet hibáját kategorikusan ki lehetett zárni – szögezték le.

Rámutattak: 

az eljáró ügyészség megállapította, hogy a baleset a kormánytisztviselő sértett önhibáján kívüli fegyverkezelési hibájából – a biztosítókart az eldobás előtt oly mértékben engedte eltávolodni a gránáttesttől, hogy a gyújtási folyamat beindult és a robbanás bekövetkezett – fakadt, amely közvetlen ok-okozati összefüggésben állt a veszélyhelyzet kialakulásával és a baleset bekövetkezésével.

Büntetőjogi felelősség – szándékosság és gondatlanság hiányában – ugyanakkor nem terheli – húzták alá. Jelezték: a biztosítókar szorító fogásának lazítása ugyanis a részéről nem volt tudatos, akaratlagos mozdulat, és így az eredmény – közvetlen veszélyhelyzet, illetve sérülés – tekintetében a gondatlanság sem róható a terhére.

Rögzítették:

a lőgyakorlatvezető sértett (a dobató) a dobatás során foglalkozási szabályt nem sértett, tőle elvárható magatartást tanúsított. A dobató 1-2 másodpercen belül felismerte a veszélyhelyzetet, és a gránát felé nyúlva megpróbálta a balesetet elhárítani, de az ilyen rövid idő alatt lehetetlen volt

– ismertette a főügyészség.

Hozzátették: az ügyészség szignalizációval élt a Honvéd Vezérkar főnöke felé, jelezve, hogy a mulasztások jövőbeni kiküszöbölése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Honvédség)


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