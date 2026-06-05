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Egyre fogy a taxisok türelme a fővárossal szemben

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Jelentős tarifaemelést sürgetnek a taxis érdekképviseletek, miközben egyre nagyobb az elégedetlenség a fővárosi döntéshozókkal szemben. A szakma szerint három éve nem követte az inflációt a tarifarendszer, ráadásul az új TaxiTrack alkalmazás miatt is komoly feszültségek alakultak ki.

Gábor Márton
2026. 06. 05. 15:22
Fotó: (Fotó: Ladóczki Balázs)
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Adatvédelmi aggályok a TaxiTrack körül

A taxisok elégedetlenségét tovább fokozta a Budapesti Közlekedési Központ által bevezetett TaxiTrack rendszer is. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ) az alkalmazás azonnali felfüggesztését követeli, arra hivatkozva, hogy az súlyos adatvédelmi és jogi aggályokat vet fel.

Az új rendszer 2026. június 1-jétől kötelező a taxiszolgáltatók számára, és valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést, valamint az ellenőrzéseket. A TÉSZ szerint ugyanakkor a gyűjtött információk alapján akár az utasok mozgási mintázatai és napi szokásai is visszakövethetőek lehetnek az alkalmazás révén.

A szervezet szerint jelenleg nem ismert olyan egyértelmű törvényi felhatalmazás, amely lehetővé tenné ilyen részletes és folyamatos adatgyűjtés előírását magánvállalkozások és ügyfeleik vonatkozásában.

Az érdekképviselet több kérdést is felvetett az adatkezelés jogalapjával, az adatok tárolásával, a hozzáférési jogosultságokkal és a GDPR-előírások érvényesülésével kapcsolatban.

A jogállami működés alapelve, hogy a hatósági vagy önkormányzati ellenőrzés nem jelenthet korlátlan adatgyűjtést

 – hangsúlyozta a TÉSZ.

A BKK szerint minden jogszerű

A Budapesti Közlekedési Központ visszautasította az érdekképviselet állításait. A társaság lapunk kérdésére válaszolva közölte: a TaxiTrack nem jelent új kötelezettséget, hanem egy, már 2025 januárja óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését segíti elő.

A BKK hangsúlyozta, hogy az alkalmazás kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatokat kezeli, vagyis a jármű helyzetére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat. Állításuk szerint az alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó személyes adatokat.

A közlekedésszervező szerint a rendszer fejlesztése során minden szükséges adatvédelmi és információbiztonsági vizsgálatot elvégeztek, az adatkezelés pedig megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A BKK emellett türelmi időt is biztosít a taxisok számára: június végéig csak tájékoztatják a szolgáltatókat az alkalmazás használatáról, a szankciók alkalmazása pedig várhatóan csak az év utolsó negyedévében kezdődhet meg.

Borítókép: Taxistüntetés a Városháza előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)


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