Tiltakoznak a taxisok a sofőrt és az utasokat megfigyelő TaxiTrack ellen

– A jogállami működés alapelve, hogy a hatósági vagy önkormányzati ellenőrzés nem jelenthet korlátlan adatgyűjtést. A nemfizető vagy agresszív utasok kezelésére sem az a megoldás, hogy minden utast nyomkövető viselésére kötelezünk. A tisztességes állampolgárok és vállalkozók adatainak tömeges gyűjtése helyett a szabályszegők célzott felderítésére, valamint a visszaélésekért felelős személyek elszámoltatására van szükség. Ez a budapestiek, az utasok és a tisztességes taxis vállalkozások közös érdeke, nem mellesleg az európai értékekhez méltó megoldás, és a BKK feladata is – húzta alá a szervezet.

Az ügy kapcsán megkerestük a BKK-t, amint válaszolnak a kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.