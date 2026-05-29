Forr a levegő a taxispiacon: komoly változásokról dönthet a főváros

Jelenleg nincs napirenden a taxisokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A Fővárosi Közgyűlés elé kerülő javaslat egy átfogó reformcsomag része, amely 27 százalékos tarifanövelést, valamint a szabályszegő taxisofőrökkel szembeni szigorúbb és hatékonyabb fellépést is magában foglalja. Ennek ellenére továbbra is érezhető a feszültség az ágazatban: az érdekképviseleti szervezetek között sincs teljes egyetértés arról, milyen irányba kellene elmozdulni, illetve milyen díjszabás lenne megfelelő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 9:11
Uber taxi Budapest belvárosában Fotó: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta
Metál Zoltánt arról is kérdezték, hogy ha a főváros valóban a teljes liberalizáció mellett döntene, az elfogadható lenne-e a szolgáltatóknak:

Nagyon rossz és hibás döntés lenne, ha ezzel a lehetőséggel élnének. Visszajönnének azok a 2013 előtti szafariélmények, amikor mindenki átverve érezhette magát

− elevenítette fel a korábbi budapesti viszonyokat az elnök.

A taxisoknak pillanatnyilag valóban nem kell tartaniuk a hatósági árak megszüntetésétől, mivel a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ilyesmi nem szerepel:

Az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023. március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormánynak annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, egyszerűbben szankcionálhatóvá váljanak. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is

− igyekezett megnyugtatni a közvéleményt már Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

A tervezett díjemelésről

A BKK a szakmai érdekképviseletekkel, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (BKIK) együttműködésben dolgozta ki a javaslatcsomagot, amely egyszerre vizsgálja az árak költségkövetését, a fogyasztói árérzékenységet, valamint a hatósági árak jövőjét is.

A háttéranyagok a régiós, illetve országos árak összevetésénél egy normál időszakban megtett, öt kilométeres utat vettek alapul. Az adatokból kiderül, hogy a magyar főváros árai nominálisan nem tartoznak a legolcsóbb kategóriába, de a helyi átlagbérekhez viszonyítva kifejezetten kedvezők. Néhány érdekképviselet, illetve piaci szereplő szerint azonban az árakat drasztikus mértékben kellene megemelni, ami magában hordozza annak kockázatát, hogy Budapest a régiós és országos mezőnytől elszakad, a fővárosi taxizás pedig a prémiumkategóriába lép.

Ennek kockázatát az OTSZ is reálisnak látja, ezért az Uberrel, a Főtaxival, a független szolgáltatókkal és a BKIK-val együtt egy alacsonyabb mértékű emelést támogatott, melynek értelmében:

  • az alapdíj 1200 forintra,
  • a kilométerdíj 500 forintra,
  • a percdíj pedig 125 forintra emelkedne,
  • valamint lehetőségként felmerült egy emelt reptéri alapdíj ötlete is, melynek összköltsége 2200 forint lenne.

Ezzel szemben a TÉSZ, a Fővárosi Taxi Egyesület (Főte), a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Nemzeti Szakszervezet (NSZ), a City Taxi, a Bolt, valamint a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége (Fodesz) egy magasabb díjszabást támogatna:

  • az alapdíjat 1400 forintra,
  • a kilométerdíjat 560 forintra emelnék,
  • míg a percdíj 120 és 140 forintra között alakulna,
  • valamint bizonyos esetekben az emelt alapdíj alkalmazása is felmerült.

A változtatásra azért van szükség, mert legutóbb 2023. március 6-án  emeltek, és a BKK felmérései szerint a taxis önköltség 2022 és 2025 között súlyozott átlagban 40,6 százalékkal nőtt, míg ezzel párhuzamosan a KSH fogyasztói árindexe 2023 és 2025 között 27,4 százalékkal, míg a taxiárindex 25,6 százalékkal emelkedett.

