Rapid – Szepesfalvy Anna: A kerületek jobb gazdák, mint a főváros!
A kormányváltás után a Fővárosi Közgyűlés is változásokon megy át, ugyanis személycserékre lesz szükség. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Szepesfalvy Anna lett, aki Szentkirályi Alexandrát váltotta. A frakcióvezető szerint még néhány nap és teljes a nemzeti oldal frakciója, ahonnan nemcsak Szentkirályi, hanem Radics Béla is távozott, ugyanis országgyűlési képviselők lettek. Budapest jelenéről, a kerületekben dolgozó polgármesterekről, a Fideszre váró munkáról , valamint arról, hogy a Tisza-kormánnyal valóban eljön-e a főváros aranykora a Magyar Nemzet Rapid című podcastműsorában kérdezte Kárpáti András, a Mediaworks főmunkatársa Szepesfalvy Annát, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét.
2026. 06. 05. 15:28
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