FideszPiSAfD

Német és lengyel mintára akarják eltörölni a Fideszt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Házkutatások, lefoglalt szerverek, elkobzott telefonok és nemzetközi elfogatóparancsok. Lengyelországtól kezdve Magyarországon át Németországig egyre gyakrabban látni, hogy a regnáló kormányok és az igazságszolgáltatási szervek a legújabb digitális technológiát és a jogi kényszerintézkedéseket hívják segítségül a nemzeti, jobboldali ellenzékkel szemben.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 15:42
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német módszer: megfigyelés és a betiltás előszobája

Németországban a módszerek még szisztematikusabbak, a tét pedig még nagyobb: az Alternatíva Németországért (AfD) párt esetében a hatóságok már nemcsak egyes politikusokat, hanem a legnépszerűbb német párt teljes struktúráját vették célba. A fordulópontot a berlini ügyészség és a rendőrség azon akciója jelentette, amikor megszállták az AfD szövetségi főhadiszállását Berlinben.

A razzia során komplett szerveradatbázisokat másoltak le, és hozzáfértek a pártvezetés hivatalos e-mail-fiókjaihoz. Ezt követték a Maximilian Krah EP-képviselő és környezete elleni látványos házkutatások, ahol szintén minden digitális adathordozót lefoglaltak.

Németországban azonban a fizikai lefoglalásokon túl a digitális térben is totális háború zajlik. A belső hírszerzés az AfD-t mint politikai pártot „szélsőjobboldali gyanús esetként” tartja nyilván. Ez a jogi kategória felhatalmazást ad a titkosszolgálatnak arra, hogy állandó megfigyelés alatt tartsa a párt online kommunikációját, lehallgassa a telefonokat és kémprogramokat telepítsen a politikusok eszközeire.

Sokan úgy vélik, ez a fajta rendőrségi és titkosszolgálati nyomásgyakorlás nem más, mint a párt teljes jogi betiltásának és politikai megsemmisítésének az előszobája. Erre utal az is, hogy csak azután kezdték el a látványos hatósági akciókat, hogy a kormánypártok népszerűsége zuhanni kezdett, míg az AfD támogatottsága folyamatosan rekordokat döntött.

A hatalom új fegyvere?

Bár a brüsszeli fősodor és a liberális média igyekszik ezeket az eseteket a jogállamiság helyreállításaként beállítani, a mintázat túlságosan egyértelmű ahhoz, hogy véletlen legyen. Európában a nemzeti, jobboldali pártok előretörését a választói urnáknál egyre nehezebb megállítani.

Emiatt a regnáló elitek láthatóan áthelyezték a küzdelmet a politikai térből a bírósági tárgyalótermekbe és a rendőrségi fogdákba.

A lengyel képviselői irodák lerohanása és a német pártközpont szervereinek lemásolása ugyanazt a célt szolgálja: megfélemlíteni a politikai közösséget, megbénítani a napi működést, és a választók szemében bűnözőként feltüntetni a konzervatív alternatívát. Amíg a bíróságok éveken át vizsgálnak egy-egy lefoglalt merevlemezt, a politikai károkozás már megtörtént. 

add-square Lefoglalták a nyomozók a Fidesz szerverét 

Lecsapott az ügyészség, lefoglalják a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait

Lefoglalták a nyomozók a Fidesz szerverét  3 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekMagyar Péter

Sakkot kapott Magyar Péter

Baranyai Gábor avatarja

Magyar Péter szavaival élve pörög tovább az „abszolút filmszínház”, a legújabb epizód főszereplője Polgár Judit sakknagymester volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.