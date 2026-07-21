Nem állnak messze a britek attól, hogy a jobboldalhoz meneküljenek Andy Burnham után

Lehetetlen küldetésen az új brit miniszterelnök?
A brit és a nemzetközi elemzők szkeptikusak. Burnham mozgástere ugyanis elképesztően szűk. A Munkáspárt korábbi választási ígérete miatt nem emelheti a személyi jövedelemadót, az ÁFÁ-t vagy a társadalombiztosítási járulékokat.
Felmerül a kérdés: ha nem emelhet adót, és a brit állampapírok piaca már most is puskaporos hordó, miből fogja finanszírozni a közművek államosítását, a szociális reformokat és a megemelt védelmi kiadásokat?
Ha Burnham felelőtlen költekezésbe kezd, a piacok azonnal megbüntethetik az Egyesült Királyságot, pont úgy, ahogy annak idején Liz Truss tiszavirág-életű miniszterelnökségét is romba döntötték a befektetők.
Mi történik, ha Burnham is elbukik?
Nagy-Britanniában a tét már nemcsak egy párt sikere, hanem a demokratikus intézményrendszerbe vetett hit. Ha Burnham reformjai is zátonyra futnak, az végleg megágyazhat a jobboldalnak.
A Reuters elemzése emlékeztet rá, hogy a felméréseket jelenleg Nigel Farage pártja, a bevándorlásellenes Reform UK párt vezeti. A következő országos választások ugyan csak 2029-ben lesznek, de ha a Munkáspárt bal-közép alternatívája megbukik,
a britek a csalódottságukban egy jobboldali fordulat felé fordulhatnak, ami teljesen átírhatja az ország európai és globális szerepét.
Ahhoz, hogy sikeres legyen, Burnhamnek ugyanakkor nem kell feltalálnia a spanyolviaszt. Az általa hirdetett jóléti és ipari fordulatot más országok már sikerrel alkalmazták:
- Finnország és Svédország példája mutatja, hogy a regionális szintű, erős önkormányzatiság és a szociális háló fejlesztése hogyan képes növelni a társadalmi kohéziót anélkül, hogy megfojtaná a gazdasági növekedést.
- Franciaország az EDF energiaóriás teljes államosításával bizonyította, hogy válságidőszakban a közvetlen állami szerepvállalás képes megvédeni a lakosságot a piaci energiasokkoktól. Burnham pontosan ezt célozza meg a brit víz- és áramszektorral.
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