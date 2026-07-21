Nagy-BritanniaEgyesült KirályságNigel Farage

Nem állnak messze a britek attól, hogy a jobboldalhoz meneküljenek Andy Burnham után

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Hatalmas politikai földrengés rázta meg az Egyesült Királyságot: Sir Keir Starmer lemondása után Andy Burnham lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Az egykori manchesteri polgármester – akit a brit sajtó csak az „Észak Királyaként” emleget – az ország történetének egyik legmélyebb megélhetési és strukturális válsága közepén vette át a kormányrudat.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 16:04
Nincs idő a mézeshetekre, Andy Burnham brit miniszterelnöknek rengeteg feladata van
Nincs idő a mézeshetekre, Andy Burnham brit miniszterelnöknek rengeteg feladata van Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ Forrás: NurPhoto
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Lehetetlen küldetésen az új brit miniszterelnök?

A brit és a nemzetközi elemzők szkeptikusak. Burnham mozgástere ugyanis elképesztően szűk. A Munkáspárt korábbi választási ígérete miatt nem emelheti a személyi jövedelemadót, az ÁFÁ-t vagy a társadalombiztosítási járulékokat.

Felmerül a kérdés: ha nem emelhet adót, és a brit állampapírok piaca már most is puskaporos hordó, miből fogja finanszírozni a közművek államosítását, a szociális reformokat és a megemelt védelmi kiadásokat?

Ha Burnham felelőtlen költekezésbe kezd, a piacok azonnal megbüntethetik az Egyesült Királyságot, pont úgy, ahogy annak idején Liz Truss tiszavirág-életű miniszterelnökségét is romba döntötték a befektetők.

 

A brit kormány teljes átalakításával kezdte a munkáját Andy Burnham miniszterelnök (Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto)
A brit kormány teljes átalakításával kezdte a munkáját Andy Burnham miniszterelnök (Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto)

Mi történik, ha Burnham is elbukik?

Nagy-Britanniában a tét már nemcsak egy párt sikere, hanem a demokratikus intézményrendszerbe vetett hit. Ha Burnham reformjai is zátonyra futnak, az végleg megágyazhat a jobboldalnak.

A Reuters elemzése emlékeztet rá, hogy a felméréseket jelenleg Nigel Farage pártja, a bevándorlásellenes Reform UK párt vezeti. A következő országos választások ugyan csak 2029-ben lesznek, de ha a Munkáspárt bal-közép alternatívája megbukik,

a britek a csalódottságukban egy jobboldali fordulat felé fordulhatnak, ami teljesen átírhatja az ország európai és globális szerepét.

Ahhoz, hogy sikeres legyen, Burnhamnek ugyanakkor nem kell feltalálnia a spanyolviaszt. Az általa hirdetett jóléti és ipari fordulatot más országok már sikerrel alkalmazták:

  1. Finnország és Svédország példája mutatja, hogy a regionális szintű, erős önkormányzatiság és a szociális háló fejlesztése hogyan képes növelni a társadalmi kohéziót anélkül, hogy megfojtaná a gazdasági növekedést.
  2. Franciaország az EDF energiaóriás teljes államosításával bizonyította, hogy válságidőszakban a közvetlen állami szerepvállalás képes megvédeni a lakosságot a piaci energiasokkoktól. Burnham pontosan ezt célozza meg a brit víz- és áramszektorral.
Nigel Farage pártja jelenleg a legnépszerűbb, a jobboldali politikus ölébe pottyanhat az ország vezetése, ha a brit kormány megint elbukik (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)
Nigel Farage pártja jelenleg a legnépszerűbb, a jobboldali politikus ölébe pottyanhat az ország vezetése, ha a brit kormány megint elbukik (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

Andy Burnhamnek komoly tervei vannak Trumppal?

Nemzetközi téren Burnhamnek azonnal egy diplomáciai aknamezőn kell lavíroznia. Miközben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy Nagy-Britannia támogatása százszázalékig szilárd marad, azonnal fel kellett vennie a kapcsolatot Washingtonnal is.

Burnham és az amerikai elnök, Donald Trump ideológiailag a spektrum két teljesen ellentétes végén helyezkednek el. Burnham ugyanakkor pragmatikus politikus. Azzal, hogy John Healey-t nevezte ki pénzügyminiszternek – aki elkötelezett a védelmi kiadások radikális növelése mellett –, a Burnham-kormány

erős jelzést küldött Trumpnak és a NATO-nak: Nagy-Britannia kész megfizetni a globális biztonság árát, és megbízható szövetséges marad.

Burnham a Trumppal való telefonos egyeztetése során egyértelművé tette, hogy a gazdasági és védelmi partnerség felülírja a belpolitikai nézeteltéréseket.

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