Nem állnak messze a britek attól, hogy a jobboldalhoz meneküljenek Andy Burnham után

Lehetetlen küldetésen az új brit miniszterelnök?

A brit és a nemzetközi elemzők szkeptikusak. Burnham mozgástere ugyanis elképesztően szűk. A Munkáspárt korábbi választási ígérete miatt nem emelheti a személyi jövedelemadót, az ÁFÁ-t vagy a társadalombiztosítási járulékokat.

Felmerül a kérdés: ha nem emelhet adót, és a brit állampapírok piaca már most is puskaporos hordó, miből fogja finanszírozni a közművek államosítását, a szociális reformokat és a megemelt védelmi kiadásokat?

Ha Burnham felelőtlen költekezésbe kezd, a piacok azonnal megbüntethetik az Egyesült Királyságot, pont úgy, ahogy annak idején Liz Truss tiszavirág-életű miniszterelnökségét is romba döntötték a befektetők.

A brit kormány teljes átalakításával kezdte a munkáját Andy Burnham miniszterelnök (Fotó: SEIYA TANASE / NurPhoto)

Mi történik, ha Burnham is elbukik?

Nagy-Britanniában a tét már nemcsak egy párt sikere, hanem a demokratikus intézményrendszerbe vetett hit. Ha Burnham reformjai is zátonyra futnak, az végleg megágyazhat a jobboldalnak.

A Reuters elemzése emlékeztet rá, hogy a felméréseket jelenleg Nigel Farage pártja, a bevándorlásellenes Reform UK párt vezeti. A következő országos választások ugyan csak 2029-ben lesznek, de ha a Munkáspárt bal-közép alternatívája megbukik,

a britek a csalódottságukban egy jobboldali fordulat felé fordulhatnak, ami teljesen átírhatja az ország európai és globális szerepét.

Ahhoz, hogy sikeres legyen, Burnhamnek ugyanakkor nem kell feltalálnia a spanyolviaszt. Az általa hirdetett jóléti és ipari fordulatot más országok már sikerrel alkalmazták: