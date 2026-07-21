Itt a Fidesz nyilatkozata a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállásról

Emellett a biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatnak mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért. A Fidesz szerint senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát. Úgy vélik, ha minél többen és minél bátrabban emelik fel a hangjukat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetnek a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez.

Úgy legyen!

– fogalmazott a Fidesz közleménye.

Borítókép: A Fidesz elnöksége (Fotó: Fischer Zoltán)