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Itt a Fidesz nyilatkozata a Tisza-kormánnyal szembeni ellenállásról

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A Fidesz országos elnöksége és parlamenti képviselőcsoportja közös nyilatkozatot adott ki, amely szerint az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam. Meglátásuk szerint az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni. Úgy vélik, ha minél többen emelik fel a hangjukat, annál hamarabb visszatérhetnek a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez.

Máté Patrik
2026. 07. 21. 19:19
Fidesz kongresszus Fotó: Fischer Zoltán
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Emellett a biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatnak mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért. A Fidesz szerint senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát. Úgy vélik, ha minél többen és minél bátrabban emelik fel a hangjukat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetnek a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez. 

Úgy legyen!

– fogalmazott a Fidesz közleménye.

Borítókép: A Fidesz elnöksége (Fotó: Fischer Zoltán)

 

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