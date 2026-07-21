Hivatalos: Bóka János lett a Fidesz új frakcióvezetője
Orbán Viktor pártelnök a közösségi oldalán tudatta, hogy Bóka Jánost választották a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének. Mint ismert, Gulyás Gergely egy hete mondott le a képviselőcsoport éléről, ugyanis az alaptörvény 17. módosítása miatt 2030 után nem lehet többé országgyűlési képviselő. Érvelése szerint a frakciót pedig egy olyan politikusnak kell vezetnie a jelenlegi ciklusban, aki négy év múlva is a parlament tagja lehet. Bóka János most kezdte meg az első ciklusát parlamenti képviselőként, így ő négy év múlva is az Országgyűlés tagja lehet.
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