Pokol Béla talált egy kiskaput, ez lehet a Fidesz reménye
Váratlan fordulatot hozhat a Tisza Párt által elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás: Pokol Béla volt alkotmánybíró szerint a jogszabály végleges szövege olyan átmeneti rendelkezést tartalmaz, amely miatt még a jelenlegi Alkotmánybíróság dönthet a Fidesz által megtámadott 16., sőt akár a 17. alaptörvény-módosítás sorsáról is. Az egykori alkotmánybíró szerint az augusztus 1-je helyett szeptember 1-jére halasztott személyi változások miatt az AB csaknem eredeti összetételben bírálhatja el az indítványokat, ugyanakkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület a tiszás szándékkal ellentétesen döntene.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!