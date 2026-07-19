Pokol Béla talált egy kiskaput, ez lehet a Fidesz reménye

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Váratlan fordulatot hozhat a Tisza Párt által elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás: Pokol Béla volt alkotmánybíró szerint a jogszabály végleges szövege olyan átmeneti rendelkezést tartalmaz, amely miatt még a jelenlegi Alkotmánybíróság dönthet a Fidesz által megtámadott 16., sőt akár a 17. alaptörvény-módosítás sorsáról is. Az egykori alkotmánybíró szerint az augusztus 1-je helyett szeptember 1-jére halasztott személyi változások miatt az AB csaknem eredeti összetételben bírálhatja el az indítványokat, ugyanakkor kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület a tiszás szándékkal ellentétesen döntene.

Kárpáti András
2026. 07. 19. 11:16
Forrás: Facebook
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Dani Áron
idezojelekmcc

A fürdővízzel a gyereket is

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A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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