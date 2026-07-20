Messi egyetlen különdíjat sem kapott a balhés végjáték után, góltalan játékos lett a vb legjobbja

Spanyol vb-különdíjasok

A vb legjobb kapusa Unai Simón, a legjobb fiatal (U21-es) játékos pedig a szintén spanyol Pau Cubarsí lett, utóbbi első védőként kapta meg ezt a díjat. Mindketten sokat tettek azért, hogy Spanyolország mindössze egy gólt kapott a nyolc mérkőzése alatt.

Megjegyzendő, hogy Simón kapuját a teljes torna alatt tíz lövés találta el, kevesebb, mint amennyi Emiliano Martínezét csak a fináléban.

Az argentinok 2022-es aranykesztyűse az idei döntőben 11 védéssel zárt.

A Barcelona 19 éves játékosa, Cubarsí két éve sérülés miatt lemaradt a spanyol aranyéremmel zárult Eb-ről, később olimpiát nyert. Lamine Yamal és ő az ötödik és hatodik labdarúgóvá váltak, akik tinédzserként léptek pályára világbajnoki döntőn, és örülhettek a végén trófeának: elődeik az uruguayi Rubén Morán, a brazil Pelé, az olasz Giuseppe Bergomi és a francia Kylian Mbappé voltak.