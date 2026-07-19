Argentína negyedszer vagy Spanyolország másodszor? Messi mennybe mehet New Yorkban - ÉLŐ

A döntőre megérkezett a helyszínre Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, akit helikopter hozott be a stadionba.
Az amerikai elnök eddig nem tette személyesen tiszteletét a meccseken, így nem volt ott a mexikóvárosi nyitómérkőzésen és az USA válogatottjának egyetlen mérkőzésén sem.
Ami a drukkereket illeti, ők nem voltak könnyű helyzetben, mert a stadionba való beléptetés a vártnál is nehezebben haladt. Voltak olyan jegytulajdonosok, akik 2 órán keresztül vártak arra, hogy bejussanak.
A közösségi médiában olvasható hírek szerint komoly technikai problémák merültek fel a kapuknál és a rendezők sem álltak a helyzet magaslatán.
Nem sokkal 21 óra előtt a két csapat felvonult a játéktérre, majd elhangzottak a himnuszok. A győztesnek járó trófeát is elhelyezték a pálya mellett. A program kissé megcsúszott, mert 21 órakor nem kezdődött el a döntő. 21.06-kor még egy üvöltő dervis műsorvezető őrjöngött a pálya szélén, de aztán 7 perces csúszással megkezdődött a döntő.
Helyzetek öt perc után
Az 5. percben jött az első spanyol helyzet, Yamal révén, amikor Martineznek kellett védenie, azaz a spanyolok vették át a kezdeményezést. Az ellentámadás során a spanyol kapusnak is minden tudására szükség volt ahhoz, hogy ne szerezzen vezetést a dél-amerikai csapat. Mozgalmasan indult tehát a döntő.
A kezdeti nagy lendület után lecsendesedett a játék, hosszú perceken keresztük semmi sem történt. A 14. percben Mac Allister becsúszása után a spanyolok sárga lapot reklamáltak, de a szlovén bíró nem rántotta elő a zsebéből a cédulát.
A 17. percben De Paul végzett el szabadrúgást, Nico González éppen csak lemaradt a labdáról az ötös sarkánál. Hosszú percekig megint nem történt semmi érdekes, így érkezett el az első hidratációs szünet.
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