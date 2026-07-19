Argentína negyedszer vagy Spanyolország másodszor? Messi mennybe mehet New Yorkban - ÉLŐ

A döntőre megérkezett a helyszínre Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, akit helikopter hozott be a stadionba.

Donald Trump, az USA elnöke megérkezett a döntő helyszínére - Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az amerikai elnök eddig nem tette személyesen tiszteletét a meccseken, így nem volt ott a mexikóvárosi nyitómérkőzésen és az USA válogatottjának egyetlen mérkőzésén sem.

Ami a drukkereket illeti, ők nem voltak könnyű helyzetben, mert a stadionba való beléptetés a vártnál is nehezebben haladt. Voltak olyan jegytulajdonosok, akik 2 órán keresztül vártak arra, hogy bejussanak.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chaos has erupted outside MetLife Stadium ahead of the World Cup final, with some fans reportedly waiting more than TWO HOURS (!) to get inside.



Technical problems at the turnstiles, extra security checks and incorrect directions from stewards have caused… pic.twitter.com/4rV0KrVgmS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

A közösségi médiában olvasható hírek szerint komoly technikai problémák merültek fel a kapuknál és a rendezők sem álltak a helyzet magaslatán.

Nem sokkal 21 óra előtt a két csapat felvonult a játéktérre, majd elhangzottak a himnuszok. A győztesnek járó trófeát is elhelyezték a pálya mellett. A program kissé megcsúszott, mert 21 órakor nem kezdődött el a döntő. 21.06-kor még egy üvöltő dervis műsorvezető őrjöngött a pálya szélén, de aztán 7 perces csúszással megkezdődött a döntő.

Helyzetek öt perc után

Az 5. percben jött az első spanyol helyzet, Yamal révén, amikor Martineznek kellett védenie, azaz a spanyolok vették át a kezdeményezést. Az ellentámadás során a spanyol kapusnak is minden tudására szükség volt ahhoz, hogy ne szerezzen vezetést a dél-amerikai csapat. Mozgalmasan indult tehát a döntő.

Nagy csatát vívott egymással a két csapat - Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kezdeti nagy lendület után lecsendesedett a játék, hosszú perceken keresztük semmi sem történt. A 14. percben Mac Allister becsúszása után a spanyolok sárga lapot reklamáltak, de a szlovén bíró nem rántotta elő a zsebéből a cédulát.

A 17. percben De Paul végzett el szabadrúgást, Nico González éppen csak lemaradt a labdáról az ötös sarkánál. Hosszú percekig megint nem történt semmi érdekes, így érkezett el az első hidratációs szünet.

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