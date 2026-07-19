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Argentína negyedszer vagy Spanyolország másodszor? Messi mennybe mehet New Yorkban - ÉLŐ

Argentínalabdarúgó-vb 2026Spanyolország

Argentína negyedszer vagy Spanyolország másodszor? Messi mennybe mehet New Yorkban - ÉLŐ

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 104., azaz utolsó mérkőzését New Jersey-ben rendezték meg, ezen a háromszoros világbajnok Argentína és az eddig egy világbajnokságot nyert Spanyolország csapott össze egymással.

Lantos Gábor
2026. 07. 19. 20:29
Az első argentin helyzetet Lionel Messi hagyta ki Fotó: AL BELLO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A döntőre megérkezett a helyszínre Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, akit helikopter hozott be a stadionba.

Marine One, carrying US President Donald Trump, is seen arriving for the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Donald Trump, az USA elnöke megérkezett a döntő helyszínére - Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az amerikai elnök eddig nem tette személyesen tiszteletét a meccseken, így nem volt ott a mexikóvárosi nyitómérkőzésen és az USA válogatottjának egyetlen mérkőzésén sem.

Ami a drukkereket illeti, ők nem voltak könnyű helyzetben, mert a stadionba való beléptetés a vártnál is nehezebben haladt. Voltak olyan jegytulajdonosok, akik 2 órán keresztül vártak arra, hogy bejussanak.

A közösségi médiában olvasható hírek szerint komoly technikai problémák merültek fel a kapuknál és a rendezők sem álltak a helyzet magaslatán.

Nem sokkal 21 óra előtt a két csapat felvonult a játéktérre, majd elhangzottak a himnuszok. A győztesnek járó trófeát is elhelyezték a pálya mellett. A program kissé megcsúszott, mert 21 órakor nem kezdődött el a döntő. 21.06-kor még egy üvöltő dervis műsorvezető őrjöngött a pálya szélén, de aztán 7 perces csúszással megkezdődött a döntő.

Helyzetek öt perc után

Az 5. percben jött az első spanyol helyzet, Yamal révén, amikor Martineznek kellett védenie, azaz a spanyolok vették át a kezdeményezést. Az ellentámadás során a spanyol kapusnak is minden tudására szükség volt ahhoz, hogy ne szerezzen vezetést a dél-amerikai csapat. Mozgalmasan indult tehát a döntő.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Mikel Oyarzabal #21 of Spain controls the ball against Alexis Mac Allister #20 of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nagy csatát vívott egymással a két csapat - Fotó: DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kezdeti nagy lendület után lecsendesedett a játék, hosszú perceken keresztük semmi sem történt. A 14. percben Mac Allister becsúszása után a spanyolok sárga lapot reklamáltak, de a szlovén bíró nem rántotta elő a zsebéből a cédulát.

A 17. percben De Paul végzett el szabadrúgást, Nico González éppen csak lemaradt a labdáról az ötös sarkánál. Hosszú percekig megint nem történt semmi érdekes, így érkezett el az első hidratációs szünet.

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