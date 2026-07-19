Vigasztalhatatlanul zokogott a Pelé csúcsát megdöntő francia, honfitársai is őt hibáztatják

Deschamps utólag elárulta, hogy a lefújást követően beszélt a játékosával, megvigasztalta őt, ám ez nem volt túl sikeres, Michael Olise ugyanis a L'Équipe információi szerint nem tudta megbocsátani magának a kihagyott ziccereket, és hosszú percekig zokogott az öltözőben.

Eközben három csapattársa a pályán maradt, és négy angol játékossal összeölelkezve közösen imádkoztak a világbajnokságuk befejezésével. Hasonlót többek között a Németország–Curacao (7-1) összecsapás után is lehetett már látni a tornán.

England and France players praying together after the game! Love this #FRAENG ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/DaIOGTSgIY — Dani (@ArchLiliHazMeg) July 18, 2026

A Real Madrid igazolhatja le a francia jobbszélsőt?

Olisének sok ideje nincsen pihenni, és nem csupán azért, mert a Bayern München szombaton már le is játssza első felkészülési mérkőzését, hanem azért is, mert alighanem még egy darabig az átigazolási hírek középpontjában szerepel. A Real Madrid június végén még tagadta, hogy kapcsolatba lépett Michael Olisével vagy az ügynökével,

a napokban viszont már arról cikkezett a spanyol és a német sajtó, hogy a játékos a csapattársaival is közölte: Madridba szeretne igazolni.

A Bayern kétszázmillió euró alatt nem adná el őt, a Real viszont a hírek szerint akár 220 milliót is szánna érte, így a klubok közt is születhet megegyezés a következő hetekben. A mértékadó Transfermarkt cikkünk megjelenésekor 33 százalékos valószínűséget ad a transzfer megvalósulásának, az elmúlt napokban ugyanakkor ennél csak alacsonyabb számok szerepeltek ennél az értéknél, vagyis egyre nagyobb az esélye, hogy Olise nem tölti ki a 2029-ig szóló müncheni szerződését.