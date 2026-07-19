vb-bronzmérkőzésangol válogatottBayern MünchenMichael Oliselabdarúgó-vb 2026Kylian Mbappéfrancia válogatottReal MadridDidier Deschamps
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Vigasztalhatatlanul zokogott a Pelé csúcsát megdöntő francia, honfitársai is őt hibáztatják

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Anglia a félidei 4-0-s vezetése után 6-4-re győzött Franciaország ellen a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén. A franciáknál Michael Olise két gólpasszt is kiosztott Kylian Mbappénak, de érmet ez sem ért. Pedig a Bayern München jobbszélsője rekorderré vált több szempontból is.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 7:10
Michael Olise of France controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by NurPhoto
Michael Olise a negyedik helyezett Franciaország válogatottjában hét gólpasszal zárta az idei világbajnokságot Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
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Deschamps utólag elárulta, hogy a lefújást követően beszélt a játékosával, megvigasztalta őt, ám ez nem volt túl sikeres, Michael Olise ugyanis a L'Équipe információi szerint nem tudta megbocsátani magának a kihagyott ziccereket, és hosszú percekig zokogott az öltözőben. 

Eközben három csapattársa a pályán maradt, és négy angol játékossal összeölelkezve közösen imádkoztak a világbajnokságuk befejezésével. Hasonlót többek között a Németország–Curacao (7-1) összecsapás után is lehetett már látni a tornán.

A Real Madrid igazolhatja le a francia jobbszélsőt?

Olisének sok ideje nincsen pihenni, és nem csupán azért, mert a Bayern München szombaton már le is játssza első felkészülési mérkőzését, hanem azért is, mert alighanem még egy darabig az átigazolási hírek középpontjában szerepel. A Real Madrid június végén még tagadta, hogy kapcsolatba lépett Michael Olisével vagy az ügynökével, 

a napokban viszont már arról cikkezett a spanyol és a német sajtó, hogy a játékos a csapattársaival is közölte: Madridba szeretne igazolni.

A Bayern kétszázmillió euró alatt nem adná el őt, a Real viszont a hírek szerint akár 220 milliót is szánna érte, így a klubok közt is születhet megegyezés a következő hetekben. A mértékadó Transfermarkt cikkünk megjelenésekor 33 százalékos valószínűséget ad a transzfer megvalósulásának, az elmúlt napokban ugyanakkor ennél csak alacsonyabb számok szerepeltek ennél az értéknél, vagyis egyre nagyobb az esélye, hogy Olise nem tölti ki a 2029-ig szóló müncheni szerződését.

Labdarúgó-világbajnokság, bronzmérkőzés:

  • Franciaország–Anglia 4-6 (0-4)
    gól: Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), Dembélé (90+6.), illetve Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87.), Bellingham (90+8.)

 

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