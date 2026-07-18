Csapattársakból ellenségek: Deschamps ezt kapta a szép búcsú helyett

– Következő kérdés... – kezdte Deschamps, mielőtt mégiscsak hozzátette, hogy Dugarry azt mond, amit akar, a kérdező újságírótól pedig elvárná, hogy pozitív véleményekkel is szembesítse.
Sokakat érdekelhet, hogy a kapcsolatunk tökéletes
– zárta le iróniával a témát Deschamps.
Vb 2026: Deschamps játékoskori emlékei előjöttek
A francia kapitány hangsúlyozta, hogy nemzeti mezben a futballrajongókat megosztó bronzmérkőzésen is oda kell tennie magát mindenkinek, ugyanakkor megerősítette, hogy lesznek változások az összeállításban. Négy olyan játékos van a francia keretben, aki eddig egyetlen percet sem kapott a tornán: a két cserekapus, Brice Samba és Robin Risser, valamint két 2018-as vb-hős, N'Golo Kanté és Lucas Hernandez.
Konkrétumot ugyanakkor Mbappé esetében mondott Deschamps: a gólkirályi címe megvédésére pályázó támadó játszani fog Anglia ellen.
Deschamps Adrien Rabiot elődöntőbeli félidei lecseréléséről beszélt még, akit a legjobb formában lévő játékosának nevezett.
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