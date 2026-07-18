Didier DeschampsChristophe Dugarrylabdarúgó-vb 2026Adrien Rabiot

Csapattársakból ellenségek: Deschamps ezt kapta a szép búcsú helyett

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Didier Deschamps búcsúzik, tizennégy év után a 187. meccse, a 2026-os labdarúgó-vb-n az Anglia elleni bronzmérkőzés lesz az utolsó találkozója a francia válogatott szövetségi kapitányaként. Deschamps sikerei önmagukért beszélnek, volt csapattársa, Christophe Dugarry éles kritikájára nem is reagált érdemben a szakember, Adrien Rabiot elődöntőbeli lecseréléséről viszont részletesen beszélt.

Koczó Dávid
2026. 07. 18. 9:57
Didier Deschamps tizennégy év után a labdarúgó-vb bronzmeccsére, Anglia ellen készíti fel utoljára a francia válogatottat, Dugarry kritikája már nem mozgatta meg Fotó: AFP/Chandan Khanna
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– Következő kérdés... – kezdte Deschamps, mielőtt mégiscsak hozzátette, hogy Dugarry azt mond, amit akar, a kérdező újságírótól pedig elvárná, hogy pozitív véleményekkel is szembesítse.

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– zárta le iróniával a témát Deschamps.

Vb 2026: Deschamps játékoskori emlékei előjöttek

A francia kapitány hangsúlyozta, hogy nemzeti mezben a futballrajongókat megosztó bronzmérkőzésen is oda kell tennie magát mindenkinek, ugyanakkor megerősítette, hogy lesznek változások az összeállításban. Négy olyan játékos van a francia keretben, aki eddig egyetlen percet sem kapott a tornán: a két cserekapus, Brice Samba és Robin Risser, valamint két 2018-as vb-hős, N'Golo Kanté és Lucas Hernandez. 

Konkrétumot ugyanakkor Mbappé esetében mondott Deschamps: a gólkirályi címe megvédésére pályázó támadó játszani fog Anglia ellen.

Deschamps Adrien Rabiot elődöntőbeli félidei lecseréléséről beszélt még, akit a legjobb formában lévő játékosának nevezett.

– Az első ivószünetnél Adrien a korai sárga lapja után azt mondta, nem képes a saját játékát játszani. Pontosan megértettem őt, mert én is futballoztam, két elődöntőm is volt, amikor Damoklész kardjaként lebegett a fejem felett a sárga lap jelentette veszély. Az ember ilyenkor csak árnyéka önmagának – mondta Deschamps, aki végül az 1998-as vb és a 2000-es Eb elődöntőjét is lehozta sárga lap nélkül, így mindkét fináléban játszhatott. Akkoriban még nem törölték az elődöntő előtt az egyenes kieséses szakaszban korábban kapott sárga lapokat.

 

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