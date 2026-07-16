argentin fociválogatottRodriFIFACristian Romerolabdarúgó-vb 2026

Rodri eltiltása után milyen szankció várhat az argentinokra?

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Spanyolország és Argentína, azaz Európa és Dél-Amerika bajnoka játssza a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Az Anglia elleni elődöntős siker után azonban az argentinok kissé aggódhatnak: a FIFA biztosan nem nézte jól szemmel a molinót, amellyel a játékosok ünnepeltek. A „Falkland-szigetek Argentína része” felirat mindenképpen sérti a politikai üzeneteket tiltó szabályt, a kérdés a szankció. Nemrég az UEFA hasonló üzenet miatt eltiltást szabott ki, azt a spanyol Rodri és Morata bánta.

Koczó Dávid
2026. 07. 16. 19:09
Argentína játékosainak politikai üzenete a FIFA szabályzatába ütközik, de a labdarúgó-vb-döntő előtt aligha lesz eltiltás a Falkland-szigetekről szóló molinó miatt Fotó: AFP/Paul Ellis
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De ha a döntő jelentette extra helyzettől eltekintünk, a múlt sem szól az eltiltás mellett. A FIFA nyolc éve csupán pénzbírsággal sújtotta Granit Xhakát és Xherdan Shaqirit, miután a svájci válogatott két futballistája egyaránt kezeivel albán sast formálva ünnepelte a maga gólját Szerbia ellen. Idén pedig az iráni politikai, illetve lövöldözős ünneplésért még ilyen szankció sem járt, hiába említettük akkor is az UEFA szigorúbb eljárását.

 

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