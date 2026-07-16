Rodri eltiltása után milyen szankció várhat az argentinokra?

De ha a döntő jelentette extra helyzettől eltekintünk, a múlt sem szól az eltiltás mellett. A FIFA nyolc éve csupán pénzbírsággal sújtotta Granit Xhakát és Xherdan Shaqirit, miután a svájci válogatott két futballistája egyaránt kezeivel albán sast formálva ünnepelte a maga gólját Szerbia ellen. Idén pedig az iráni politikai, illetve lövöldözős ünneplésért még ilyen szankció sem járt, hiába említettük akkor is az UEFA szigorúbb eljárását.