Infantino az öltözőben, eltiltás járhat az iráni gólszerzőknek?

Rezaijan ünneplés gyanánt a fejére húzta a mezét, ez kevésbé okozott felzúdulást, viszont tisztább volt a magyarázat.

Ez egy különös ünneplés. Nem akarom látni, hogy mi történik a világban.

Kissé átpolitizált a helyzet, nem akarok túl sokat beszélni róla – mondta a futballista, majd üzent is. – Ha a világban iráni emberek között probléma van, az minket érint, senki mást.

Irán futballistái az utóbbi években szorult helyzetben vannak, ha felszólalnak az országuk vezetése ellen, azzal komoly kockázatot vállalnak, míg az irániak közül sokan nem támogatják saját hazájuk válogatottját, mert az számukra az elnyomó rezsim, s nem a nép csapata.

Korábban többször a himnusz éneklésének megtagadásával tüntettek az iráni játékosok, most, az Új-Zéland elleni mérkőzés előtt a kerettagok döntő többsége énekelte a dalt, amelynek hivatalos címe: Az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti himnusza.