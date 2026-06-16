Gianni InfantinoFIFAMehdi Taremiiráni válogatottlabdarúgó-vb 2026

Infantino az öltözőben, eltiltás járhat az iráni gólszerzőknek?

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Irán 2-2-es döntetlennel kezdte Új-Zéland ellen a labdarúgó-vb-t, a mérkőzés után pedig azonnal el kellett hagynia az ázsiai válogatottnak az Egyesült Államok területét. Gianni Infantino FIFA-elnök bent volt az iráni öltözőben a mérkőzés után, s támogatásáról biztosította a csapatot. Ugyanakkor Ramin Rezaijan és Mohammad Mohebi is a gólöröme miatt kényszerült magyarázkodni.

Koczó Dávid
2026. 06. 16. 10:41
Gianni Infantino FIFA-elnök sorra járja a 2026-os labdarúgó-vb meccseit, az Új-Zéland elleni találkozó után Irán öltözőjébe is bement Fotó: AFP/Frederic J. Brown
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Rezaijan ünneplés gyanánt a fejére húzta a mezét, ez kevésbé okozott felzúdulást, viszont tisztább volt a magyarázat.

Ez egy különös ünneplés. Nem akarom látni, hogy mi történik a világban.

Kissé átpolitizált a helyzet, nem akarok túl sokat beszélni róla – mondta a futballista, majd üzent is. – Ha a világban iráni emberek között probléma van, az minket érint, senki mást.

Irán futballistái az utóbbi években szorult helyzetben vannak, ha felszólalnak az országuk vezetése ellen, azzal komoly kockázatot vállalnak, míg az irániak közül sokan nem támogatják saját hazájuk válogatottját, mert az számukra az elnyomó rezsim, s nem a nép csapata.

Korábban többször a himnusz éneklésének megtagadásával tüntettek az iráni játékosok, most, az Új-Zéland elleni mérkőzés előtt a kerettagok döntő többsége énekelte a dalt, amelynek hivatalos címe: Az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti himnusza.

Eltilthatja Irán gólszerzőit a FIFA?

Erre a feszült helyzetre rakódott rá az elmúlt hónapok háborúja, amely közvetlenül vonatkozhat Rezaijan üzenete: Irán népének nem jelent megoldást, ha más ország avatkozik be.

A FIFA tiltja a politikai megnyilvánulásokat, így akár Rezaijan és Mohebi is bajba kerülhet. Két éve, az Európa-bajnokságon a török Merih Demiral kétmeccses eltiltást kapott az UEFA-tól az ünneplés során használt kézmozdulatáért. A FIFA viszont most eltekintett az ausztrál videóbíró, Shaun Evans megbüntetésétől, akit szintén egyetlen kézmozdulat miatt rasszizmussal vádoltak meg.

Gianni Infantino Irán öltözőjében

Irán érzékeny helyzetének egyik velejárója, hogy a válogatottnak minden meccse lefújása után, még éjfél előtt el kell hagynia az Egyesült Államok területét, s vissza kell térnie mexikói bázisára. Mehdi Taremi, az irániak csapatkapitánya élesen bírálta ezt az Új-Zéland elleni mérkőzés után, amikor viszont Donald Trump amerikai elnökről kérdezték, bölcsen kitért.

– Én futballozni jöttem ide. Belefáradtunk abba, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Ha segítenek nekünk, hálásak leszünk érte, ha nem, akkor is összetartunk és mindent megteszünk, hogy megnyerjük a következő két mérkőzésünket – fogalmazott Taremi, aki azt is elárulta, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök az Új-Zéland elleni mérkőzés után bement az irániak öltözőjébe, s támogatásáról biztosította a csapatot.

Infantino a labdarúgó-vb körüli botrányok közepette a FIFA sikerének tekinti, hogy Irán részt vehet a tornán, ez alapján meglepő lenne, ha az általa vezetett szervezet eltiltással csapna le az iráni gólszerzőkre.

Irán meccse és Mohebi gólöröme podcastunkban is szóba került

 

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