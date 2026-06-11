Infantino kérése süket fülekre talált, pedig szerinte a vb előtt óriási sikert ért el a FIFA

– Nem tudom, ki más lett volna képes biztosítani a mostani, befolyásunkon kívül álló körülmények között, hogy Irán játszhasson a tornán – fényezte saját munkáját Infantino.

Infantino gratulált New York polgármesterének

A FIFA-elnök a jegyárakat nem tartja magasnak, szerinte a FIFA a mostani bevételből fejleszti a labdarúgást a következő, 2030-as világbajnokságig eltelő negyvenhét hónapban.