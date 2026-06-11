Infantino kérése süket fülekre talált, pedig szerinte a vb előtt óriási sikert ért el a FIFA

Csütörtök este 21 órakor a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó-világbajnokság. A nyitómeccs helyszínén, egy nappal korábban sajtótájékoztatót tartott Gianni Infantino. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke kérte, hogy csak a futballról, s ne Iránról, vízumokról és jegyárakról kérdezzék. Infantino kívánsága nem teljesült, s adott néhány meghökkentő választ a FIFA sikeréről és rossz sajtójáról.
– Nem tudom, ki más lett volna képes biztosítani a mostani, befolyásunkon kívül álló körülmények között, hogy Irán játszhasson a tornán – fényezte saját munkáját Infantino.
Infantino gratulált New York polgármesterének
A FIFA-elnök a jegyárakat nem tartja magasnak, szerinte a FIFA a mostani bevételből fejleszti a labdarúgást a következő, 2030-as világbajnokságig eltelő negyvenhét hónapban.
– Hadd gratuláljak Zohran Mamdaninak, New York polgármesterének, aki ezer jegyet bocsátott ki ötvendolláros áron, és azóta fantasztikus a sajtója. A FIFA százharmincezer jegyet hozott forgalomba hatvan dollárért, ezzel szemben ez a döntésünk nem kapott jelentősebb sajtóvisszhangot – valószínűleg neki jobb kommunikációs szakemberei vannak, mint nekünk.
Egyébként, ha olcsóbban árulnánk a jegyeket, a másodlagos piacokon sokkal magasabb áron kerülnének forgalomba. Hova kerülne akkor a pénz? Elárulom: azokhoz, akik másodlagos vagy feketepiaci tevékenységeket folytatnak.
A FIFA-hoz beérkező minden egyes dollár visszakerül a labdarúgás fejlesztésébe – szögezte le Infantino, aki azt is elmondta: Donald Trump amerikai elnök támogatása nélkül nem lehetne az idei labdarúgó-vb-t megrendezni az Egyesült Államokban.
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