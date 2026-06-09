Gianni InfantinoFIFAlabdarúgó-vb 2026Michel Platini

Össztűz alatt a FIFA-elnök, fel is jelentették a vb-rajt előtt

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A labdarúgó-vb 2026-os rajtja előtti napokban a világ szembesül azzal, hogy tavaly a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino felelőtlen ígéretet tett. A FIFA már nyilvánosságra hozta, hogy cserbenhagyja a szomáliai Omar Abdulkadir Artan játékvezetőt, akit nem engedtek be az Egyesült Államokba. Mindeközben Infantino egy új per miatt is aggódhat, korábbi főnöke, Michel Platini aligha véletlenül időzítette a jogi lépést éppen a vb-rajt hetére.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 14:50
Gianni Infantino FIFA-elnök korábbi szavai nem nyertek igazolást a labdarúgó-vb 2026-os rajtja előtti napokban Fotó: AFP/Patrick T. Fallon
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A legrosszabbul a szomáliai játékvezető, Omar Abdulkadir Artan járt, aki Afrika egyik legjobb bírójaként bekerült a világbajnoki keretbe. Érvényes vízuma ellenére a miami repülőtérről visszafordították Isztambul felé, a FIFA pedig gond nélkül cserbenhagyta: a szervezet már hivatalosan közölte, hogy Artan kikerült a vb-játékvezetők keretéből, azaz mexikói vagy kanadai meccsen sem kap feladatot.

 

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