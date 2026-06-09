Össztűz alatt a FIFA-elnök, fel is jelentették a vb-rajt előtt

A legrosszabbul a szomáliai játékvezető, Omar Abdulkadir Artan járt, aki Afrika egyik legjobb bírójaként bekerült a világbajnoki keretbe. Érvényes vízuma ellenére a miami repülőtérről visszafordították Isztambul felé, a FIFA pedig gond nélkül cserbenhagyta: a szervezet már hivatalosan közölte, hogy Artan kikerült a vb-játékvezetők keretéből, azaz mexikói vagy kanadai meccsen sem kap feladatot.