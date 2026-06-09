Példátlan felvételek, megalázták a vb-résztvevő válogatottat az amerikai reptéren
Már csak két nap, és megkezdődik a 48 csapatos labdarúgó-vb a Mexikó–Dél-Korea mérkőzéssel. Az Egyesült Államokban a biztonság a legfontosabb, ezért még a vb-résztvevő válogatottak játékosait is tüzetesen, már-már megalázóan átvizsgálják a megérkezéskor. Elképesztő videókat raktak ki a közösségi médiára, amelyen az látható, ahogy Üzbegisztán, majd Szenegál labdarúgóit motozzák meg egyesével.
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