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Neymar nem lesz ott a vb-n? Fontos közleményt adtak ki a brazilok

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Carlo Ancelotti beválogatta őt Brazília világbajnoki keretébe, Neymar világbajnoki szereplése mégis bizonytalanná vált azután, hogy május közepén vádlisérülést szenvedett. Brazíliában akkora az aggodalom a 34 éves klasszis szereplése miatt a 2026-os labdarúgó-vb rajtja előtt, hogy a szövetség hétfőn közleményt adott ki, amelyben Neymar regenerációjáról számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 6:37
Neymar már három éve nem játszott a válogatottban, most a vb-n térne vissza
Neymar már három éve nem játszott a válogatottban, most a vb-n térne vissza Fotó: MAURO PIMENTEL Forrás: AFP
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Brazília vb-csoportja, Neymar a legfontosabb meccsről lemaradhat

Brazília az első világbajnoki mérkőzését július 14-én, vasárnap, magyar idő szerint éjfélkor játssza Marokkó ellen. Ez a C jelű négyesben kvázi egyből a csoportrangadó is, ugyanis még Haiti és Skócia van ebben a kvartettben. Meglepő lenne, ha Neymar Marokkó ellen játszana, ugyanakkor ha a felépülése tényleg a tervek szerint halad, akkor a csoportkörben Ancelotti adhat neki pár percet. 

Az meg persze másik kérdés, hogy a Santos braziljának milyen szerep jut a vb-n, ugyanis a selecao már minden bizonnyal erősebb, ha Neymar nincs ott a kezdőben. Főleg, hogy Neymar 2026-ban idáig mindössze tíz tétmérkőzésen játszott, ezeken négy gólt és két gólpasszt jegyzett a Santos színeiben.

A brazilok egyébként mindkét felkészülési mérkőzésüket megnyerték a torna előtt, előbb Panamát ütötték ki 6-1-re, aztán a hétvégén Egyiptomot 2-1-re. Utóbbi mérkőzésen a brazilok jobbhátvédje, Wesley megsérült, már a 17. percben cserét kért. Később kiderült , az AS Roma brazilja a vb-ről is lemarad, ami Ancelottinak nagy veszteség, mert alapból is gondjai voltak a szélső hátvédek kiválasztásában, ahol talán a leggyengébb az egész keret. Wesley helyett a nyáron sajtóhírek szerint az Atalantától a Manchester Unitedbe szerződő Ederson került be a vb-keretbe.

 

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